Os ossos de Eça

O estapafúrdio enredo que envolve os restos mortais de Eça (vão ou não vão para o Panteão?) tem todos os condimentos indispensáveis à reescrita — salgada e picante — d’A Relíquia. Se fosse vivo, aliás, o próprio autor, perante este cenário rocambolesco, aproveitá-lo-ia, sem dúvida, para exercitar a sua pena satírica.

Como o génio, porém, não se transmite através dos genes, a memória dos maiores corre sempre o risco de estar entre mãos de gente muito pequena. É precisamente o caso. Aqui temos tricas familiares — e complexos de superioridade de quem disfarça o provincianismo mental com tiques de uma “aristocracia” sem espírito. Assim se contamina todo um processo que só deveria servir para projectar a obra de Eça de Queiroz, tanto mais que ele próprio, enquanto eterno artista da palavra, não teria pudor algum, por certo, de estar ao lado de outros intérpretes da imortalidade, ainda que o tenham sido da voz ou do gesto.

Eurico de Carvalho, Vila do Conde

Se no privado é assim...

Numa ida ao serviço de urgência de um hospital privado constatei que o atendimento no que diz respeito a ser visto por um primeiro médico levou mais de duas horas.

Ora, se isto acontece num hospital privado de renome, como não hão-de estar os hospitais públicos?

Isto obriga a uma séria reflexão sobre o futuro da saúde em Portugal e do que vai acontecer a um sistema sem profissionais em número suficiente e que com uma população envelhecida e pobre vai conduzir ao caos que era expectável há já longos anos.

Com os cordiais cumprimentos,

Manuel Alves, Lisboa

Contribuintes e TAP

Mais uma tranche de dois mil milhões voaram dos contribuintes para sustentar uma TAP completamente abandalhada. Então para quando o fim desta TAP? Não seria mais coerente, perante a realidade que estamos todos a viver, de uma empresa, completamente falida, e à deriva, sem rei nem roque, e que, volta não volta, anda a sugar as economias, isto é, os impostos pagos por todos nós, que acabe de uma vez?

Mário da Silva Jesus, Odivelas

Vamos imitar o Luxemburgo

Segundo o ranking elaborado pela Global Finance, o grão-ducado de Luxemburgo, o único, é também considerado o país mais rico do mundo.

Faz fronteira com a França, a Alemanha e a Bélgica e tem cerca de 670 mil residentes, dos quais 100 mil são portugueses.

Não é industrializado e a sua agricultura é pobre e rudimentar. Todavia, os seus serviços financeiros (banca e seguros) parecem ser o rei Midas luxemburguês.

O milagre de Midas é tal que, com efeito, a 1/9 deste ano, o ordenado mínimo mensal passou para 2570,94 euros, para trabalhadores não qualificados e com mais de 18 anos de idade, trabalhando 40 horas semanais.

Portanto, algo de muito grave se passa no nosso país. Há que investigar.

José Amaral, V.N. Gaia

Até onde deve ir o humor?

Sendo evidente que é totalmente errado haver "censura prévia" sobre programas humorísticos, e outros, dado que deixariam de o ser, deveria haver uma autolimitação, para não se exceder limites. Mais ainda quando há aproveitamento de forças diversas, políticas e outras, para agarrar nas situações em que possa haver algum exagero para ir “demolindo" várias instituições. E cada machadada num dos pilares da democracia, sabendo-se que esta nunca é eterna se não for bem preservada, vai mesmo afectar em pleno a própria democracia. E, depois, nem programas humorísticos nem outros serão possíveis de ver, dado que a censura prévia volta a instalar-se, e pura e simplesmente os proíbe. Muitos e muitas, hoje, com acesso a presenças televisivas constantes, nasceram depois do 25.04.1974, ou eram crianças nessa altura. Logo, não fazem a mínima ideia do que é viver em ditadura. Neste momento, há um desencanto generalizado nos países, ainda democráticos, pelos políticos. Em muitos casos, estes não têm carisma, conhecimentos e são unicamente profissionais da política; noutros casos, o poder económico está-se a sobrepor em força ao poder político. E não havendo auto-regulação, cria-se uma certa confusão entre realidade e humor, entre realidade e ficção, que neste momento pode ser irreversível e de consequências incontroláveis.

Augusto Küttner, Porto

Onde é que isto bate certo?

A Polónia não fornece mais armas à Ucrânia, assim como não lhe compra mais cereais... para defender o povo polaco. A Inglaterra adia a luta pelo clima... para defender o seu povo. A Alemanha não aceita mais imigrantes... porque não tem mais capacidade. Entretanto, existe uma coisa que se chama mundo e outra – a mesma – humanidade.

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto