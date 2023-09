O jornalismo na terceira vaga

Foi um momento inesperado: durante uma conversa no final de uma conferência recente sobre inteligência artificial, um dos participantes mostrou-se convencido de que no PÚBLICO usávamos software que analisava os artigos e escrevia os respectivos títulos.

Não usamos. Mas podíamos. A tecnologia existe e automatizar a escrita dos títulos seria uma opção teoricamente possível.

O que o jornalismo opta por fazer com as tecnologias que vão surgindo não é uma questão que diga respeito apenas ao sector – é um problema que afecta toda a gente. As democracias precisam de cidadãos informados, e a boa informação precisa de jornalismo saudável para ser produzida e publicada. O sistema não é perfeito, mas é o melhor que conhecemos.

É, por isso, do interesse de todos – e não apenas de quem vive no mundo das notícias – acompanhar o que a imprensa está a fazer com a terceira vaga tecnológica do século.

As decisões tomadas na primeira vaga, a da massificação da Internet, tiveram consequências duradouras. Lançaram-se sites que eram, em regra, gratuitos. Também se produzia informação em formatos minimalistas, porque imperava a ideia de que ninguém passava muito tempo a consumir notícias num ecrã (em retrospectiva, um absurdo, mas em retrospectiva todas as análises são fáceis). Estas opções, a par de outras, condicionaram a forma como se fez jornalismo, como se formou uma geração de novos jornalistas, e como se pensou o negócio do jornalismo na era da Internet.

Em consequência, as pessoas consumiram naquela altura informação em determinados formatos, feita com um determinado tipo de práticas, e a um determinado preço (zero ou perto disso).

Depois veio a segunda vaga, a das redes sociais. Os jornalistas tinham de estar atentos ao que se passava nas redes e também tinham de lá estar: estas eram ao mesmo tempo fonte de informações e canal de distribuição. A dada altura, era comum que metade dos visitantes de um site noticioso viesse das redes sociais. Esse peso é hoje muito menor, em parte porque as redes sociais perceberam que distribuir notícias lhes traz mais dores de cabeça do que lucro.

O mundo seria diferente (não necessariamente melhor) se, por exemplo, as empresas de jornalismo tivessem optado por estar menos dependentes do Facebook.

Chegamos assim à terceira vaga: a das tecnologias de inteligência artificial.

O sector das tecnologias de informação tende a ter uma visão incorrecta das práticas do jornalismo. Esse é um dos riscos. Outro assenta nas opções do próprio sector do jornalismo.

Um relatório recente do JournalismAI, um think tank, veio dar um vislumbre sobre o que se pensa e passa nos meandros de redacções de todo o mundo. Foram ouvidas 105 organizações, de 46 países (de Portugal, participou o Observador).

O que se passa, então, na intersecção dos media e da inteligência artificial? Pouco de novo.

Há quem tenha experimentado usar automatismos para escrever notícias sobre empresas e mercados financeiros ou sobre resultados desportivos (nada de novidade). Há quem tenha desenvolvido ferramentas para ajudar os jornalistas a analisar grandes quantidades de informação (também já visto). A agência Reuters recorre a ferramentas de IA para monitorizar redes sociais e outros testemunhos de pessoas, e assinalar elementos que merecem a atenção da redacção (sofisticado, provavelmente, mas não conceptualmente inovador).

Há uma uma ideia que atravessa todo o relatório, glosada com frequência em testemunhos citados: "Mais de metade dos inquiridos referiu aumentos de eficiência e ganhos de produtividade como objectivos centrais a motivar a adopção de IA. Dizem que esperam automatizar as tarefas repetitivas e monótonas, minimizando fluxos de trabalho e permitindo aos jornalistas fazer 'trabalho mais criativo, relevante e inovador'".

Não é assim que costuma funcionar, em particular num sector que se debate com dificuldades crónicas de negócio. Libertar pessoas de tarefas repetitivas significa, com frequência, libertar pessoas do emprego que têm.

No geral, nota-se uma tendência: é menos arriscado desenvolver ferramentas de inteligência artificial para serem usadas nas redacções do que criar produtos para os utilizadores finais – e o relatório indica que os media estão cientes disso (como estará qualquer empresa que tenha tido a ideia de colocar um chatbot de apoio ao cliente no seu site).

Mas, sobretudo, parece haver dúvidas e preocupações: 40% dos inquiridos acham que a inteligência artificial traz novos desafios, 8% dizem que não, e os restantes 52% dizem que não sabem. Além disso, três quartos são da opinião que a tecnologia abre novas oportunidades; praticamente um quarto, mais uma vez, não tem certezas. É um número que contrasta com o entusiasmo generalizado dos últimos meses em relação ao ChatGPT e modelos afins. Além disso, 82% estão preocupados com o impacto na qualidade editorial.

São sinais de prudência. Seria bom conseguir deslizar com esta terceira vaga, em vez de ser varrido por ela. Este não é um assunto de jornalistas – no que toca às consequências da qualidade da informação, estamos todos no mesmo barco.