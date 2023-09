MAI confirma ordem de fecho da discoteca Eskada no Porto

A discoteca Eskada, no Porto, recebeu ordem de fecho por um período máximo de seis meses, após um relatório da PSP e comunicações da Câmara Municipal, confirmou nesta segunda-feira à Lusa fonte oficial do Ministério da Administração Interna (MAI)

De acordo com a mesma fonte, com base num relatório da PSP e em comunicações feitas pelo município do Porto, o ministério liderado por José Luís Carneiro decidiu pelo encerramento do estabelecimento situado na Rua da Alegria por um período máximo de seis meses.

A notícia foi avançada na noite de domingo pelo Jornal de Notícias, acrescentando que o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, concordou com a decisão.

A discoteca poderá reabrir se tomadas as medidas de segurança necessárias para reverter a ordem de encerramento.

Em causa, segundo fonte oficial do MAI, está a avaliação, pela Câmara do Porto, da lotação máxima do espaço, bem como um pedido feito à Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) para que clarifique questões relacionadas com saídas de emergência e bocas de incêndio.

De acordo com um despacho citado pelo JN, são destacadas "alegadas agressões envolvendo funcionários ou seguranças privados da discoteca e episódios entre clientes - com vários deles a receber assistência hospitalar".

O jornal indica também que a discoteca Eskada é o oitavo estabelecimento a receber ordem de encerramento por parte do MAI que, no Porto, já fechou os bares Bling Bling e Sob Escuta.