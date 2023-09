Emma Heming sobre demência de Bruce Willis: “Esta é uma doença da família”

A mulher da estrela de Die Hard fez uma actualização do estado de saúde do actor e desabafou sobre o quão “difícil” tem sido.

A mulher de Bruce Willis, Emma Heming, deu a primeira entrevista desde que o diagnóstico de demência do actor foi tornado público, admitindo que têm sido dias difíceis. “Quando dizem que esta é uma doença da família, é verdade”, resumiu durante a conversa com a jornalista Hoda Kotb, no Today Show da NBC.

A antiga modelo, de 45 anos, adiantou que é difícil compreender até que ponto Willis entendeu a sua própria doença, considerando esse detalhe é tanto uma “bênção como uma maldição”.

Já para a família, Heming não hesita em admitir que têm sido dias complicados. “É difícil para a pessoa diagnosticada, mas também é difícil para a família. E não é diferente para o Bruce, ou para mim, ou para as nossas filhas.”

Por outro lado, Emma Heming salientou o quanto a situação está a ensinar as filhas “sobre como cuidar e amar”, avaliando que isso “é uma coisa bonita no meio da tristeza”. Bruce Willis e Emma, que se casaram em 2009, têm duas filhas: Mabel, de 11 anos, e Evely, com 9. O actor tem mais três filhas da união com Demi Moore: Rumer, 35, Scout, 32, e Tallulah, de 29 anos.

O afastamento de Bruce Willis foi comunicado através de uma publicação nas redes sociais, assinada por toda a família, em Março de 2022, em que se informava que o actor tinha sido diagnosticado com afasia, que implica a perda parcial ou total da capacidade de expressar ou compreender a linguagem falada ou escrita. Quase um ano depois, divulgaram o diagnóstico de demência frontotemporal, doença que, além das dificuldades na fala, escrita ou compreensão, pode provocar também perda de coordenação motora ou mudanças na personalidade.