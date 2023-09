Actriz Sophia Loren operada a uma fractura na anca após queda

Aos 89 anos, a diva do cinema italiano foi forçada a cancelar a sua preenchida agenda de compromissos.

A actriz italiana Sophia Loren​, de 89 anos, foi operada no domingo a uma fractura na anca após uma queda na casa onde reside em Genebra, Suíça, e vai ter de permanecer hospitalizada durante vários dias.

“Felizmente [a operação] correu bem”, indica-se numa nota difundida, nesta segunda-feira, pela empresa Sophia Loren Restaurant e citada pela Lusa. O agente da actriz, Carlo Giusti, que se deslocou a Genebra assim que soube do acidente doméstico, reforçou o bem-estar de Loren. “O professor que a operou, um verdadeiro craque, confirmou que a operação foi perfeitamente bem sucedida e que não há motivo para preocupações: para retomar plenamente a vida normal, Sophia terá de se submeter a uma reabilitação durante algum tempo. E voltará a estar em melhor forma do que antes”, sublinhou, citado pelo diário italiano Il Messaggero​.

Com a actriz “estão os dois filhos”: o maestro Carlo Ponti e o realizador Edoardo Ponti, que há três anos dirigiu a mãe no filme da Netflix Uma Vida à sua Frente​​, pelo qual a actriz recebeu o prémio David di Donatello e a Fita de Platina.

Apesar de tudo estar a correr bem, o incidente obrigou a diva italiana a cancelar os seus compromissos: era esperada, nesta segunda-feira, em Bari, Sul de Itália, para receber a cidadania honorária e para inaugurar um restaurante da sua cadeia homónima, o quarto, depois de Milão, Florença e Roma (Aeroporto de Fiumicino).

Sophia Loren, que celebrou o seu 89.º aniversário no último dia 20 de Setembro, foi uma das mais célebres e respeitadas actrizes mundiais, tendo trabalhado com nomes sonantes da sétima arte — foi dirigida por Vittorio de Sica, Ettore Scola, Dino Risi ou Charlie Chaplin; contracenou com Marcelo Mastroianni, Cary Grant, Paul Newman ou Peter Sellers.

Entre uma série de prémios, ganhou dois Óscares: um, de melhor actriz, em 1962, com Duas Mulheres, de Vittorio De Sica;​ o segundo, em 1991, uma estatueta honorária “por uma carreira rica em actuações memoráveis que conferiu um brilho permanente à nossa arte”.