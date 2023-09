100 Maneiras Bistro celebra os sweet 13 com o regresso de cinco clássicos

São os sweet 13 do Bistro 100 Maneiras. E, para comemorar, o restaurante de Ljubomir Stanisic, que a 22 de Setembro de 2020 abriu as portas no número 9 do Largo da Trindade, onde antes existira o Tavares Pobre e o Bachus, faz uma viagem ao passado e revisita, até ao próximo dia 4 de Outubro, alguns dos seus pratos e cocktails mais emblemáticos.

Os cinco cocktails que estão disponíveis durante os próximos dez dias – Black Pepper & Basil, Gin das Cinco, Coqueteleiro Nabeiro (uma versão do Expresso Martini com café Delta, naturalmente), Bafo de Tigre, 100 Maneiras Strong e The Sky Was Pink, todos a 14€ - foram seleccionados pela equipa da casa de entre as muitas centenas de cocktails criados ao longo dos últimos 13 anos.

Foto 100 Maneiras Strong, um dos cocktails que está de volta ao Bistro Fabrice Demoulin?

Já os pratos foram escolhidos pelos clientes do Bistro, que votaram online numa lista mais longa e, curiosamente, optaram por quatro pratos com marisco e nenhum com carne. Regressam assim às mesas do 100 Maneiras Bistro alguns dos que ficaram na memória de quem frequenta o restaurante: como entradas, vieira marinada com óleo de avelãs e puré de couve-flor e trufa (24€), pitas finas com camarão, espinafres, cogumelos e pancetta (13€); nos principais, risotto de cogumelos com gamba vermelha do Algarve (38€), que é “o prato mais vendido de sempre no Bistro”, e a irresistível lasanha de lavagante e camarão (43€). A sobremesa eleita foi A Vida de Pie, que é uma tarta de queso basca com maple syrup e noz pecã.

No Bistro só há registo das fichas técnicas dos últimos nove anos, mas o chef garante que não foi difícil voltar a estas receitas porque as tinha todas guardadas na memória, até ao mais pequeno pormenor. Quando o resultado da votação foi conhecido, teve apenas de ir buscar a esse ficheiro que tem na cabeça. “Cozinhei-as tantas vezes…”.

No jantar do arranque das celebrações do aniversário, Ljubomir anunciou também que vai lançar uma nova linha de vinhos, cujo nome e imagem serão divulgados em breve. São vinhos que tem vindo a fazer em colaboração com diversos produtores em muitas das regiões vinícolas de Portugal.

Foto Lasanha marinada com trufa, um clássico de regresso até 4 de Outubro Fabrice Demoulin?

Serão, para já, colocados no mercado dez novos vinhos, com um princípio – nunca serão do próprio ano porque não gosta de lançar vinhos muito jovens. Os nomes têm a ver com características da sua personalidade (Bruto, Bravo, Amoroso, Atrevido etc.) e cada vinho será diferente, mas com um fio condutor comum que é o gosto do próprio Ljubo – há desde um 100% Rabigato, “que parece um Riesling”, biodinâmico e sem madeira feito em Foz Côa com Mateus Nicolau de Almeida e Teresa Ameztoy, até um blend alentejano muito surpreendente pela acidez e, sobretudo, pelas notas salinas casadas com uma leve oxidação, passando por um vinho feito no Douro, na Quinta de Nápoles, com outro grande amigo, Dirk Niepoort.

No total deste ano, Ljubomir tem 36 mil litros para engarrafar, sendo que alguns darão apenas 250 garrafas, outros para muitas mais. Basta aguardar pelo início de Novembro para conhecer o nome desta linha e provar os vinhos do chef que actualmente passa tanto tempo a cozinhar como a fazer blends.