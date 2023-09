Como fazer compras mais sustentáveis?

Tudo começa em casa

Já ouviu certamente dizer que nunca se deve ir às compras de estômago vazio. E é verdade: é que, com fome, torna-se difícil resistir às tentações e acaba-se por comprar produtos de que não se precisa e, até, por fazer escolhas que não são as mais saudáveis. E é precisamente para não comprar produtos desnecessários que se deve planear as compras.

Como fazer então?

A palavra-chave é lista. E uma forma fácil é ir fazendo uma lista à medida que os produtos vão acabando – deste modo, sabe sempre aquilo que lhe faz mesmo falta. É prático e é útil. Pode ir anotando numa folha de papel, colocando-a na porta do frigorífico para estar sempre à vista. Quem é adepto incondicional da tecnologia, pode fazer a lista no telemóvel. O importante é que a faça!

No dia das compras, avalie se precisa mesmo dos produtos que foi acrescentando. E, para ter a certeza, faça uma ronda pela despensa e pelo frigorífico, sem esquecer o congelador.

A lista é uma ferramenta indispensável para compras mais saudáveis, ajudando a comprar os produtos realmente necessários.

O que é ainda mais importante quando falamos de alimentos perecíveis. Há que dizer não ao desperdício e, para isso, nada melhor do que planear as refeições. Faça as contas ao número de vezes que come em casa, aos produtos que já tem na despensa ou no frigorifico e, claro, junte-lhes os seus gostos e da sua família: e depois planeie as várias refeições, pensando na diversidade alimentar e combinando os benefícios para a saúde com os benefícios para o ambiente. E, se para concretizar esse planeamento, lhe faltam alguns alimentos – então, sim, acrescente-os à lista.

Está quase tudo para poder ir às compras. Quase, porque ainda falta pensar nos sacos e nas embalagens.

Como?

Comprometa-se com a reutilização e leve os seus próprios sacos e as suas embalagens, para as compras nas áreas de venda a granel, como as das frutas e legumes, a padaria e o take-away, ou nas opções de refill, bem como para o transporte das suas compras. Vão vazios e regressam cheios de produtos que vão facilitar o seu quotidiano. E aligeiram o fardo sobre o ambiente. É que, desta forma, evita o consumo de sacos e embalagens de uso único, contribuindo para reduzir o recurso a plásticos e outros materiais com um comprovado impacto negativo sobre os ecossistemas.

Agora, sim, com a lista verificada e com sacos e embalagens reutilizáveis, está tudo pronto para ir às compras.

Foto unsplash

Continuar a missão no supermercado

No supermercado, seguir a lista de compras é essencial. Os desvios resultam em produtos no carrinho que não são propriamente necessários. ​O que faz falta no carrinho são estes critérios para fazer escolhas mais sustentáveis e saudáveis:​

- Privilegie produtos sazonais. Falamos, sobretudo, de frutas e de legumes: se são da época são mais nutritivos e saborosos. No âmbito do compromisso do Continente com a sustentabilidade, a marca criou um conjunto de receitas saudáveis e sustentáveis. Deixe-se inspirar pela Dieta do Planeta.

- Opte por produtos certificados, pois dão garantias de que foram produzidos ao abrigo de preocupações com a sustentabilidade. Procure símbolos como MSC/ASC, que garantem que a pesca foi sustentável, ou FSC, PEFC e Rainforest Alliance/UTZ, que se prendem com matérias-primas que não contribuem para a destruição das florestas. São apenas alguns exemplos, mas nos rótulos de produtos como café, bolachas, chocolates, mobiliário exterior ou papelaria encontra estas e outras certificações. No Continente também encontra a certificação Bem-estar animal que permite garantir as boas práticas de bem-estar animal e sustentabilidade ao longo da cadeia de valor, que abrange as categorias novilho, ovino, suíno e aves. E, por fim, a certificação Ecolabel, que atesta a sustentabilidade dos produtos baseada na avaliação do ciclo de vida, está presente por exemplo em produtos Continente Eco.

- Escolha produtos com embalagens com opções de refill, ou seja, que podem voltar a ser enchidas: higiene e beleza e limpeza do lar são duas categorias em que esta prática cresce. Assim, abdica de uma segunda embalagem sem abdicar dos seus produtos favoritos. O Continente tem tido esta preocupação e já disponibiliza vários produtos de higiene, beleza e limpeza do lar com opção de refill.

- Salve alimentos que se aproximam do fim da data de validade: estão sempre devidamente assinalados e são uma solução conveniente, sustentável e mais acessível para as suas refeições mais imediatas. No Continente pode identificar estes produtos através da, já famosa, etiqueta cor-de-rosa, ou adquiri-los com a Caixa Zero Desperdício ou a magic box da Too Good to Go.

Saiba mais sobre a Dieta do Planeta

Em casa, a missão não acaba

E agora que já fez compras de uma forma mais sustentável, a missão continua em casa. Como? Com hábitos de consumo bons para o ambiente e para a saúde. Afinal, andam de mãos dadas.

Assim, comece por colocar em prática as orientações da chamada Dieta do Planeta quando estiver a preparar as suas refeições:

Diversifique os alimentos;

Reserve boa parte do prato para os hortofrutícolas;

Prefira proteínas de origem vegetal;

Reduza a carne vermelha;

Corte nos alimentos processados;

Diminua o sal, o açúcar e as gorduras saturadas.

Mas, há mais ao seu alcance para colocar o planeta no prato:

Utilize a panela de pressão, para reduzir o tempo de cozedura e assim poupar energia;

Aproveite caules e cascas de frutas e legumes para receitas criativas: por exemplo, para caldos, para doces ou até para snacks;

Não encha o prato de uma vez, para não haver o risco de ter “mais olhos do que barriga”. Afinal, pode sempre repetir…

Aproveite as sobras, não as deite fora. Pode consumi-las numa outra refeição ou transformá-las, incorporando-as noutra receita. Deste modo, reduz o desperdício e está a poupar;

Não deixe os alimentos para trás. Esteja de olho na despensa e no frigorifico: vá verificando os prazos de validade e coloque à frente nas prateleiras aqueles que se estão a aproximar; assim, são os primeiros a ser consumidos e não há desperdício.

Sabe bem fazer compras sustentáveis! E o Continente sabe bem disso. Está comprometido com a sustentabilidade dos produtos que leva aos consumidores, apoiando-os a fazer melhores escolhas e inspirando-os a adoptarem comportamentos mais amigos do ambiente.

Mais do que dar vida aos resíduos ou reduzir o desperdício, trata-se de dar vida à sustentabilidade. Boas compras!