Terça na TV: um ourives, uma rookie e um Alien em director’s cut

CINEMA

Jersey Boys

AXN Movies, 21h10

Jersey Boys narra a formação, ascensão e queda de um dos mais emblemáticos grupos musicais norte-americanos dos anos 1960: os Four Seasons. Oriundos de famílias problemáticas de New Jersey e desde cedo envolvidos em pequenos delitos, quatro jovens decidem criar uma banda.

O filme, de narração pontuada por canções, segue tanto o percurso musical como o código de honra por que se regeram dentro ou fora do palco. Com direcção do veterano Clint Eastwood, conta com os actores John Lloyd Young, Vincent Piazza, Christopher Walken, Erich Bergen, Michael Lomenda, Joey Russo, Donnie Kehr e Erica Piccininni.

Relatório Minoritário

Fox Movies, 21h15

Baseado num conto de Philip K. Dick e realizado por Steven Spielberg, Relatório Minoritário decorre num futuro em que a criminalidade foi erradicada graças à unidade de Pré-Crime. Tom Cruise encarna o detective e coordenador John Anderton, que acredita que o sistema é perfeito até se virar contra ele.

Alien, o Oitavo Passageiro

Hollywood, 21h30

“No espaço, ninguém te pode ouvir gritar”. Assim se anunciava o primeiro tomo da saga Alien, datado de 1979 e realizado por Ridley Scott, com Sigourney Weaver perante um letal parasita alienígena. O filme que o Hollywood emite esta noite é a versão director’s cut.

No interior de uma nave espacial de carga, surge um estranho passageiro que se hospedou no corpo de um dos tripulantes durante a passagem por um planeta desconhecido. O intruso revela-se uma máquina de matar que vai dizimando, a pouco e pouco, a tripulação. Além de Weaver, o elenco inclui John Hurt, Veronica Cartwright, Ian Holm, Harry Dean Stanton, Tom Skerrit e Yaphet Kotto.

Apanha-me se Puderes

Fox Movies, 23h47

Realizado por Steven Spielberg e baseado em factos reais, conta a história de Frank Abagnale Jr. (Leonardo DiCaprio), que foi médico, advogado e co-piloto antes de fazer 21 anos. Era um mestre do disfarce, um falsário brilhante cuja habilidade lhe permitiu roubar milhões de dólares. A missão de Carl Hanratty (Tom Hanks), agente do FBI, é capturá-lo. Mas Frank está sempre um passo à frente.

SÉRIE

The Rookie: Feds

Fox Life, 22h20

Estreia. Depois de termos testemunhado as dificuldades de adaptação de um polícia novato mas nada jovem em The Rookie (em exibição no AXN), neste spin-off assistimos aos esforços de Simone Clark (Niecy Nash-Betts), que pôs em pausa a realização profissional por causa dos filhos e que, aos 48 anos, cumpre finalmente o sonho de ingressar no FBI. Para ver à terça-feira.

DOCUMENTÁRIOS

A Resposta a Quase Tudo

RTP2, 15h37

Conseguimos atravessar o globo terrestre? É com esta pergunta que arranca a série que, em tom didáctico e divertido, ensaia respostas a questões que podem ir da possibilidade de vivermos na Lua até à comunicação entre os animais, passando por algoritmos saudáveis ou pelos segredos da luz. É exibida de segunda a sexta.

Luiz Ferreira - Ourives e Esteta

RTP2, 23h42

Um olhar sobre a vida e obra de Luiz Ferreira (1909-1994), o mestre ourives portuense que ficou conhecido pelos seus “bichos” e que está representado em vários museus nacionais e estrangeiros. Com realização de Carlos Coelho Costa e autoria de Margarida Mercês de Mello, o documentário traça-lhe o retrato com recurso a imagens captadas nas suas lojas, testemunhos de familiares e amigos, e contributos de especialistas na área.

INFORMAÇÃO

É ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h07

Directo. No rescaldo das medidas anunciadas pelo Governo para minimizar o impacto da subida das taxas Euribor nos créditos à habitação, o debate alarga a lupa crítica a outras manifestações da crise no sector, observando, em particular, a “missão impossível” de entrar no mercado para quem não é proprietário.

DESPORTO

Futebol: Portugal x Noruega

RTP1, 18h07

Directo. Depois de se ter estreado na Liga das Nações feminina com uma derrota frente à França, a equipa das Navegadoras recebe a selecção norueguesa no Estádio Nacional de Barcelos.