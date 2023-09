Segunda na TV: Um Judas, um Messias Negro, um Vício Intrínseco e tudo Verde Por Dentro

CINEMA

Judas e o Messias Negro

Fox Movies, 21h15

Realizado por Shaka King, este é o biopic do activista e revolucionário afro-americano Fred Hampton (interpretado por Daniel Kaluuya), líder do Partido dos Panteras Negras, que foi morto a tiro pelas forças da autoridade a 4 de Dezembro de 1969, em Chicago, quando dormia com a namorada grávida, Deborah Johnson (Dominique Fishback). Tinha apenas 21 anos. Entre outros prémios, o filme ganhou dois dos seis Óscares para que foi nomeado: melhor actor secundário (Kaluuya) e canção original (Fight for You, de H.E.R.).

Vício Intrínseco

Fox Movies, 23h21

Los Angeles, finais dos anos 1960. Há já algum tempo que o detective Doc Sportello não vê a ex-namorada, Shasta Fay. Certo dia, ela aparece para solicitar os seus serviços de forma a encontrar o paradeiro do seu novo namorado, um milionário. Sportello, sempre sob o efeito de marijuana, vê-se assim envolvido numa complicada teia de intriga que nem ele nem o espectador ficam a compreender na totalidade. Uma adaptação de 2014 do romance homónimo de Thomas Pynchon, um neo-noir californiano encabeçado por Joaquin Phoenix, com nomes como Josh Brolin, Katherine Waterston, Reese Witherspoon, Benicio Del Toro, Owen Wilson, Jena Malone ou Martin Short e narração de Joanna Newsom.

O Carteiro de Pablo Neruda

RTP2, 23h30

Baseado na obra Ardiente Paciencia, de Antonio Skármeta, um filme que ficciona uma história de amizade entre o poeta chileno Pablo Neruda (Nobel da Literatura em 1971), durante o seu exílio numa pequena ilha italiana, e o carteiro da aldeia – um homem simples e quase analfabeto que deseja conquistar o coração da bela Beatrice. Enquanto o carteiro (Massimo Troisi) aprende que para escrever poemas para a sua amada basta deambular pela praia, Neruda (Philippe Noiret) descobre a grandeza dos homens na sua simplicidade. Foi Troisi quem descobriu o livro de Skármeta. Comprou os direitos de adaptação do livro ao cinema e sugeriu que fosse realizado por Michael Radford. Troisi queria tanto o papel que adiou uma cirurgia ao coração, o que acabaria por lhe custar a vida: morreu de ataque cardíaco em 1994, 12 horas depois de terminar as rodagens.

SÉRIES

Hudson & Rex

AXN, 22h

Estreia T5. Rex, o Cão Polícia, a série austríaca da década de 1990, ganhou em 2019 esta adaptação canadense que chega agora à quinta temporada (já vem com um bocado de atraso, tendo-se estreado originalmente em Outubro do ano passado). Centra-se em John Reardon, que faz de Charlie Hudson, um detective que é o parceiro de Rex, um cão que, tal e qual o seu congénere austríaco, é polícia.

DOCUMENTÁRIO

Guerreiras Pela Natureza

RTP1, 23h15

Esta série documental da RTP, realizada por Pedro Miguel Ferreira e Joaquim Pedro Ferreira, que também é co-autor da ideia do programa, foca mulheres que lutam, em Portugal, pela preservação da natureza. Este é o terceiro episódio de seis que pretendem mostrar e fazer algo pela igualdade de género neste campo da ciência.

MAGAZINE

Verde Por Dentro

Casa e Cozinha, dia todo

Estreia. A ideia deste programa de cinco minutos apresentado por Tiago Matos, que é engenheiro do ambiente, além de ter uma página de Instagram, @tiago.greentibe, sobre sustentabilidade, é dar dicas práticas dessa área aos espectadores.

INFANTIL

Alvin & os Esquilos

Panda+, streaming

Estreia T3. Criados em 1958, como uma banda virtual com vozes aceleradas, os esquilos de Alvin e os Esquilos, que moram juntos numa árvore, são os protagonistas desta série animada por computador que arrancou em 2015. O serviço de streaming do Panda lança cinco novos episódios da série de duas em duas semanas.

As Aventuras de Paddington

Nick Jr., 14h30

Criado em 1958, o ursinho britânico Paddington, um imigrante do Peru, é uma muito bem-amada personagem da literatura infantil. Em 2014, chegou ao cinema. É, também, o protagonista desta série arrancada em 2019, cuja terceira época se estreia agora.