Madeira: Chega e IL estreiam-se no Parlamento, Bloco e PAN regressam

As eleições regionais da Madeira, que decorreram este domingo, ficaram marcadas pelo crescimento do Chega e pelo duelo entre este e o regional Juntos Pelo Povo (JPP), que se tornou a terceira força política graças a quatro concelhos. O Chega estreia-se assim no Parlamento regional ao lado da Iniciativa Liberal. A estes juntam-se o Bloco de Esquerda e o PAN, que conseguiram assegurar o seu regresso. Já o PCP conseguiu manter-se na casa da democracia regional ao eleger um deputado.

Entre o JPP e o Chega, a luta foi acesa. O partido regional tornou-se a terceira força política da Madeira ao obter 11,03% dos votos (elegendo assim cinco deputados). Abaixo ficou o Chega, com 8,88% dos votos, e quatro deputados eleitos. Os resultados foram ao encontro daquilo que a Universidade Católica previu aquando do fecho das urnas, às 19h.

O JPP foi “salvo” por quatro concelhos: Santana, Machico, Ponta do Sol e Santa Cruz. Os restantes sete foram conquistados pelo Chega, nos quais se tornou a terceira força política (ultrapassando o JPP). Os concelhos onde o Chega teve mais expressão correspondem às áreas mais rurais da região autónoma (Porto Moniz, São Vicente, Porto Santo e Calheta). Mas também ao concelho com mais peso eleitoral, o Funchal.

Face às eleições de 2019, o Chega obteve mais 11.409 votos (8,45 pontos percentuais), enquanto o JPP obteve mais 7.103 votos (5,56 pontos percentuais).

Abaixo do Chega ficou a CDU, que, com 2,72% dos votos, garantiu um representante parlamentar e manteve a sua presença no Parlamento regional. Já o Bloco de Esquerda e o PAN, tal como tinham previsto durante a tarde de domingo, conseguiram assegurar o regresso ao Parlamento regional. Cada um dos partidos elegeu um deputado.

De acordo com os resultados finais, os partidos tiveram apenas dez votos de diferença: o PAN conquistou 3.046 votos (2,25%) e o BE (2,24%) 3.036. A última vez que o PAN teve representação no Parlamento regional foi em 2011. Já o Bloco de Esquerda foi em 2015.

À semelhança do Chega, também a Iniciativa Liberal irá estrear-se no Parlamento regional. O partido, que elegeu também um deputado, ficou abaixo do PCP (mas acima do PAN e BE), com 2,63% dos votos.