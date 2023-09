15.º mês, Paulo Pedroso e o Estado guloso

Acabo de ler a entrevista que Helena Pereira fez a Paulo Pedroso sobre a proposta da CIP na atribuição de um mês extra aos trabalhadores, que seria voluntário, dependendo da situação financeira da própria empresa e, presumo, relacionado directamente com a produtividade.

Paulo Pedroso não concorda com o argumento falacioso que alivia as empresas à custa do trabalhador. Uma refinada inverdade.

Este extra daria aos trabalhadores a possibilidade de o usarem para completar a sua reforma, constituir um seguro de saúde para se protegerem do caos do SNS, e até para aumentar o consumo.

PP quer que o Estado guloso vá buscar, além das contribuições, mais uns euros em sede de IRS.

Só mesmo alguém que nunca teve responsabilidades em empresas privadas pode estar contra esta proposta

Mais Estado, não é melhor Estado.

António Lamas, Montijo

Melhor gestão em saúde?

Concordo com Xavier Barreto (“Melhor gestão em saúde”, PÚBLICO 21/09/23) que os gestores intermédios dos hospitais do SNS deviam ter qualificações para a tarefa. E os conselhos de administração (CA), cinco a seis pessoas nomeadas pelo Governo? Que critérios são utilizados para essas nomeações? Competência? Fidelidade ao partido no Governo? “Tachos” para os amigos dos políticos locais? Veja-se o exemplo do actual CA do Hospital de Faro e os múltiplos escândalos, desde cirurgias gravemente negligentes, cadáveres cremados por engano, hostilidade contra a universidade, fuga de jovens especialistas e incapacidade de recrutar novos dada a má reputação do hospital, etc. Apesar de o ministro da Saúde e o director executivo do SNS terem sido avisados em múltiplas ocasiões, e sugeridas soluções, continua o mesmo CA. Conclui-se que os favoritismos políticos são mais importantes do que a saúde dos algarvios. Espero que os algarvios se lembrem disso quando votarem nas próximas eleições.

José Ponte, Londres

E os assistentes operacionais na escola pública?

Nas escolas públicas, os professores não conseguem instruir os alunos, sem a comparência efectiva dos(as) operários(as) escolares – os(as) assistentes operacionais (AO). Estes(as) dão apoio aos docentes em múltiplos afazeres. Nos pátios, nos recreios, vigiam, sendo bastas vezes os “confidentes” e o ombro amigo dos(as) estudantes. E quantas vezes desempenham o papel de auxiliares de educação. O medíocre Ministério da Educação também os tem desvalorizado. Esquecido!

Curioso, hoje, uma AO saía da escola, na Terrugem, Sintra, acompanhada por um aluno cabisbaixo e triste dirigindo-se para o autocarro. A AO rogou ao motorista que deixasse entrar o jovem sem título de transporte, porque tinha perdido a carteira com o passe incluso. A sua consistência, objectividade e educação fizeram com que o rapaz pudesse viajar.

Salientam-se pouco os AO, mas é uma classe com vários défices. Desde as condições de trabalho até ao vital aspecto remuneratório. Assistentes operacionais e professores, a “mesma” luta no mesmo barco para chegarem a bom porto...

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

Até sempre, Mário Pádua

Desapareceu um dos homens mais generosos e altruístas que a nossa terra gerou. Mário Pádua, militante comunista dedicado e corajoso, deixa uma experiência de vida inigualável. Aderiu ao PCP em 1959 e foi mobilizado para a guerra em Angola em 1961, onde perante a intensidade da violência e dos crimes praticados se tornou um dos principais denunciadores dos horrores do colonialismo. Combatente incansável pela liberdade e defesa da dignidade humana, a sua luta foi sempre feita sem agressividade ou violência, usando a arma mais eficaz que detinha, a prática da medicina. Aderiu à Frente Portuguesa de Libertação Nacional na Argélia e mais tarde juntou-se a Amílcar Cabral. Sempre como médico, sempre em defesa dos mais desprotegidos e necessitados. Já depois do 25 de Abril, prestou cuidados médicos aos trabalhadores e às suas famílias no Alentejo, em pleno processo da Reforma Agrária. O seu activismo político e defesa intransigente da paz permaneceram até ao fim da sua vida. Quem o conheceu enaltece as suas virtudes e valores imaculados. Era um homem de uma sapiência e nobreza de carácter impressionantes, que aliava a uma humildade e generosidade admiráveis. Porque acreditava no poder criativo e revolucionário do homem, e na construção de um mundo melhor e mais justo. A esse princípio básico e civilizacional dedicou toda a sua vida. Personalidades da sua dimensão são raras, imprescindíveis e insubstituíveis. Até sempre, camarada e amigo Mário.

Alfredo Fernandes, Rio Tinto