Não faças o que faço. Nem tampouco o que digo

Não é novidade para ninguém que pela Internet pululam "peritos" de tudo e alguma coisa. A maioria define-se como influencer: influenciam comportamentos, tendências, pensamentos. E poucos deixam o mais precioso conselho a quem busca uma luz ao fundo do túnel, seja para tratar uma erupção de acne ou de como adormecer o bebé — procurem ajuda especializada: para a primeira questão, um dermatologista terá a resposta; no caso da segunda, e à falta de uma enfermeira especializada em puericultura, talvez um familiar ou amigo de confiança possa ajudar melhor que um estranho atrás de um ecrã. É que, de muitos dos influenciadores das redes sociais, vem sempre uma mezinha na manga, cuja eficácia poderá muito bem não ter sido comprovada.

(Há excepções, ressalvo, com gente a aproveitar o espaço de influência para dar precisamente o conselho de "peçam conselho a quem sabe e não aos gurus online").

Nos EUA, os detalhes de um caso que envolve uma influencer parental, depois de um dos filhos, com feridas abertas e malnutrido, ter pedido socorro a um vizinho, tornaram-se públicos nos últimos dias, reacendendo o debate sobre quem está atrás das janelas do aconselhamento virtual.

Ruby Franke, que criou o canal 8 Passengers no YouTube, em 2015, chegou a ter mais de dois milhões de subscritores, aos quais não hesitava em dar opiniões sobre a maneira mais adequada de criar crianças e adolescentes no mundo actual.

Nem todos aplaudiram a educação que Franke impunha aos seus seis filhos, e um dos episódios, em que o filho mais velho desabafa não ter cama para dormir como castigo, levou mesmo à criação de uma petição para que a família fosse investigada.

O canal acabaria por fechar, mas nem por isso a mulher deixou de ganhar dinheiro à conta das suas dicas sobre maternidade, tendo-se associado a Jodi Hildebrandt, uma conselheira de saúde mental com licença para praticar no estado do Utah desde 2005: juntas apareciam nas aulas da ConneXions, um serviço de coaching, com sede no Utah e fundado por Hildebrandt, descrito como "uma modalidade diferente de cura que a psicoterapia não lhe pode oferecer", e ainda no Instagram, com a conta Moms of Truth (mães da verdade).

Tanto Ruby Franke como Jodi Hildebrandt estão detidas, desde 30 de Agosto, acusadas de seis crimes de abuso de menores.

Mas não é só no mundo parental que a vida real borra a pintura do mundo digital. Nesta semana, outro guru da Internet — e, em tempos, da rádio e da televisão britânicas — viu o seu nome na abertura dos telejornais do seu país, e não pelas melhores razões.

Russel Brand (n. 1975, Grays, Reino Unido) é um nome que poderá dizer pouco à maioria dos portugueses. Mas, no Reino Unido, angariou uma legião de fãs, pelo seu humor corrosivo, por ter dado a cara a formatos de grande audiência e, mais recentemente, transformando-se numa espécie de guia das teorias da conspiração. Pelo meio foi ainda casado com Katy Perry, um enlace que não viria a durar mais de 14 meses (a reconhecida artista viria a contar que o comediante acabou o casamento com um SMS, tendo-a apanhado de surpresa), mas que o catapultou para a fama além-fronteiras da grande ilha, a par da sua participação em comédias que foram sucessos de bilheteira (foi protagonista de Arthur, de 2011; tendo integrado o elenco de mais duas dezenas de filmes, incluindo Um Belo Par... de Patins, de 2008)​.

Agora, enfrenta acusações de agressão sexual: quatro mulheres, entre as quais uma que teria apenas 16 anos na altura dos acontecimentos, denunciaram-no, num trabalho publicado pelo Sunday Times, The Times e exibido no Channel 4, por agressões sexuais, entre 2006 e 2013. No rescaldo das denúncias, uma quinta mulher apresentou queixa de abuso sexual, que terá ocorrido em 2003, na Polícia Metropolitana de Londres contra o comediante e uma outra revelou ter sido alvo da má conduta sexual de Brand, quando, em 2008, trabalhava no mesmo edifício da BBC, em Los Angeles, que o actor.

Brand nega todas as acusações — "apesar de promíscuas, todas as minhas relações [sexuais] foram consensuais" —, mas isso não impediu o YouTube de suspender os ganhos do actor com o seu canal. Já o Rumble recusa fazer parte do que chama de "cultura de cancelamento". "Embora possa ser política e socialmente mais fácil para o Rumble juntar-se à turba de uma cultura de cancelamento, fazê-lo seria uma violação dos valores e da missão da nossa empresa", disse o director executivo da empresa canadiana, Chris Pavlovski, numa declaração publicada no X (ex-Twitter).

Para já, em ambos os casos, importa ressalvar que, apesar de estarem acusados de crimes, nem Ruby Franke e Jodi Hildebrandt nem Russel Brand foram condenados. Ainda assim, vale sempre a pena lembrar: quando algum de nós precisa de ajuda, o melhor é recorrer a um especialista no problema, seja ele qual for. Estar-se-á, certamente, mais perto da solução.

Uma boa semana!