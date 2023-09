A guerra na Ucrânia será longa? Não sabemos

As eleições nos Estados Unidos são a mais dramática incerteza com que Kiev tem de contar.

1. Na sua última edição, a Economist dedica uma série de textos à ideia de que a guerra da Rússia contra a Ucrânia será longa e aconselha a Europa e os Estados Unidos a prepararem-se desde já para enfrentar este cenário. Com as cores da bandeira ucraniana em fundo, a prestigiada revista britânica escreve “Time to Rethink”. “Demasiadas conversas sobre a Ucrânia definem-se pela ideia do ‘fim da guerra’. Esta ideia tem de mudar. Devemos rezar por uma vitória rápida, mas planear para um longo combate – e por uma Ucrânia que, apesar disso, possa sobreviver e florescer.”