País de Gales passa por cima da Austrália rumo aos “quartos” do Mundial

O País de Gales apurou-se neste domingo, com pompa e circunstância, para os quartos-de-final do Campeonato do Mundo de râguebi, que decorre em França. E fê-lo com um resultado expressivo (40-6), à custa de uma Austrália em queda e que tentará limpar a imagem diante de Portugal, próximo adversário no Grupo C.

Os "wallabies" estão muito perto de, pela primeia vez, saírem do Mundial pela porta dos fundos, não conseguindo superar a fase de grupos. No embate em Lyon, Gareth Davies, Nick Tompkins e Jac Morgan conseguiram ensaios, enquanto Gareth Anscombe converteu seis penalidades naquele que foi o terceiro triunfo do País de Gales nesta edição do torneio.

A Austrália, que já tinha perdido com Fiji na passada semana, cometeu demasiados erros e foi superada de forma clara por um adversário sólido da defesa e implacável nas manobras ofensivas. A equipa comandada por Eddie Jones ainda tem uma ínfima hipótese matemática de seguir em frente, mas não pode cometer mais deslizes e precisará que Fiji não cumpra a sua obrigação nos próximos jogos.

No final, face aos números da derrota (a mais pesada de sempre frente a Gales em jogos oficiais), o capitão da Austrália Dave Porecki, foi taxativo: "Não há muito a dizer, foi embaraçoso para quem nos veio apoiar. Temos de melhorar e recuperar um pouco de respeito na próxima semana". E qual será o adversário no dia 1 de Outubro, em Saint-Éttiene? Precisamente a selecção portuguesa.

No outro jogo deste domingo, a Escócia manteve vivas as esperanças de qualificação para os quartos-de-final, ao bater Tonga por 45-17, em Nice, num encontro no qual somou sete ensaios e garantiu o ponto de bónus ofensivo ainda na primeira parte.

A disputarem o Grupo B, que inclui as "superfavoritas" Irlanda e África do Sul, os escoceses têm, agora, cinco pontos em dois jogos e só têm de confirmar o amplo favoritismo frente à Roménia para chegarem à última jornada, frente à Irlanda, com possibilidades de discutir o apuramento.