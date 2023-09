O preço do trabalho

Não sei se Christine Ourmières-Widener tem ou não direito a ser indemnizada por ter sido afastada da TAP. Mas sei que julga dever ser compensada com 5,9 milhões de euros. E também sei que o salário actual (7400€) do Presidente da República pago durante 40 anos de 14 meses são 4,144 milhões, do presidente do Parlamento (5800€) 3,248 milhões, do primeiro-ministro (5400€) 3,024 milhões, de um ministro (4700€) 2,632 milhões, de um conselheiro (6129,97€) 3,433 milhões, de um médico chefe de serviço em dedicação exclusiva (4560€) 2,554 milhões, de um professor do secundário no topo da carreira (2881€) 1,614 milhões, que o salário médio português (1539€) seriam 0,862 milhões e que um trabalhador que receba o salário mínimo actual (760€) ao fim de 40x14 meses terá recebido 0,426 milhões. Repito: não sei se a ex-CEO da TAP tem ou não direito a ser indemnizada. Mas pretender, como compensação da perda do posto de trabalho, o correspondente a um salário mensal de 10.535,72 euros pago durante 560 meses parece-me ser ofensivo para qualquer trabalhador português. Por isso me interrogo (e a todos que acreditam na democracia e no dever de partilha que esta defende) se serei apenas eu a sentir este tipo de desconforto…

M. M. Camilo Sequeira, Algés

IRS no salário mínimo

Parece ser surpreendente e, até, escandaloso que partidos da oposição, uns a reboque de outros, tenham questionado o Governo sobre a hipótese, anunciada pelo Ministério das Finanças, de os trabalhadores titulares da retribuição mínima garantida (RMG) poderem pagar IRS em 2024, como se tal eventualidade resultasse de nova norma a integrar o próximo Orçamento do Estado.

Ora, acontece precisamente o contrário. Se da lei do OE 2024 não vier a constar a suspensão, entretanto prometida pelo primeiro-ministro, da aplicação em 2024 do que dispõe o actual artigo 70.º do Código do IRS, sobre o mínimo de existência, e sendo previsível que o valor do indexante dos apoios sociais (IAS) não atinja então 2/3 da RMG, será (seria) natural a existência de tributação da RMG e até de montantes marginalmente inferiores.

A surpresa reside no facto de os reclamantes terem a obrigação de conhecer a alteração produzida pelo OE de 2023 na legislação em causa, independentemente de terem ou não estado de acordo com ela. De resto, seria curioso revisitar as actas da AR relativas à discussão e votação na especialidade da alteração do artigo 70.º do CIRS, para melhor se perceber a responsabilidade de cada um dos partidos pela nova redacção.

Eduardo Mendes Fonseca, Lisboa

Salvar o SNS

Depois da leitura do artigo do Dr. Xavier Barreto e relacionando esse tema com outros graves do nosso SNS, questiono-me como é possível o Governo ainda não ter nomeado um novo director clínico no Centro Hospitalar Lisboa Central (que engloba vários hospitais, entre eles o Curry Cabral, a Maternidade Alfredo da Costa e o São José), que, segundo o próprio, “é uma estrutura de gestão primordial”, onde o anterior director clínico foi já exonerado há dois meses. Ainda para mais, na base disto está a paralisação das nomeações de directores de serviço (…) e, em especial, a de nefrologia do Curry Cabral, que está sem director de serviço há um ano (…), estando assim a ser ilegalmente assumido interinamente. Mais uma demonstração de que este Governo, e em especial a Direcção Executiva do SNS, está completamente a matar o SNS. É preciso salvar a saúde urgentemente!

Gonçalo Leal, Lisboa

Usar e deitar fora

Estamos num tempo em que se fazem manifestações pelo clima, reuniões magnas na ONU pelo clima, e, na prática, todos, a cada dia que passa, somos contribuintes activos para continuar a destruir o clima. Entrámos no ciclo do use e deite fora. Tudo tem de ser útil, durante algum curto tempo, e depois vai para o lixo, e vem novo. Já não se repara nada – se se avaria, compra-se novo. Se há um modelo mais actual do telemóvel, o anterior, que até funcionava, vai fora. Já não serve. (…) E isto é o círculo vicioso em que estamos, para uns quantos muito ricos continuarem a ser mais e mais ricos. E tantas e tantos pobres, cada vez mais pobres. Use e deite fora, é o mote. Tenha o aparelho mais moderno que o do seu vizinho, o automóvel melhor, o último grito, a televisão, o telemóvel, que brilha de novo. Não, o actual já não serve. Avaria-se, não se repara. Este usar e deitar fora é infindável até dar cabo do planeta e dos humanos, e aí vão todos, vamos todos, até os muito ricos. Até lá, faz-se de conta. Usando e deitando fora. E gritando pelo clima.

Augusto Küttner, Porto