Cozinha, vida e morte na Ilha do Sul

A Ilha do Sul da Nova Zelândia pode parecer-nos o fim do mundo – e na verdade é o Sul do mundo, longe de quase tudo mas com uma natureza selvagem feita de montanhas nevadas, de lagos, de vales glaciares e de animais, na terra e no mar, com nomes que nunca tínhamos ouvido antes. É com este material puro e único que trabalha Vaughan Mabee, chef, pescador, caçador, que vive numa casa feita de troncos e madeira e que é capaz de caçar de manhã o coelho que vai servir à noite no menu do Amisfield.

O restaurante pertence à casa produtora de vinho com o mesmo nome, e são estes vinhos, nascidos nos terrenos difíceis de Otago Central, que acompanham uma refeição que é um impressionante espectáculo de vida e de morte.

Alexandra Prado Coelho viajou até Queenstown para conhecer o trabalho deste chef que não tem medo das polémicas, que já é uma estrela na Nova Zelândia e que está pronto para conquistar o (resto do) mundo. Pelo caminho, viajou de helicóptero até uma pista de ski, ouviu histórias dos tempos da corrida ao ouro em Otago e dos maori que, vindos da Polinésia, um dia chegaram a estas ilhas a que chamaram Aoteoaroa, "terra da longa nuvem branca". Siga para a cozinha selvagem de Vaughan Mabee e para a Nova Zelândia aqui.

Bom fim-de-semana e boas fugas!

p.s. - Ainda a propósito de vida e morte, no caso mais literariamente, chegou ao final a novela diária apresentada na Fugas, escrita por 22 autores, que pôs um Cadáver Esquisito a dar muitas voltas, até ao mundo. Pode ler este folhetim d' O Caso do Cadáver Esquisito de fio a pavio aqui.