Irmãos de 10 e 11 anos apanhados a conduzir carro em auto-estrada na Florida

As duas crianças foram encontradas a 320 quilómetros de North Port, cidade onde vivem com a mãe. Fugiram de casa depois de a mãe lhes tirar os aparelhos electrónicos. Seguiam a caminho da Califórnia.

Um rapaz de dez anos e a irmã de 11 foram apanhados pelas autoridades a conduzir um carro numa auto-estrada na Florida, nos Estados Unidos, esta quinta-feira. A mãe das duas crianças tinha alertado a polícia para o desaparecimento dos dois jovens, que terão fugido de casa depois de verem os seus aparelhos electrónicos confiscados pela progenitora, segundo a BBC.

O gabinete do xerife do condado de Alachua, na Florida, interceptou o veículo onde seguiam ambos os irmãos na madrugada de quinta-feira, sem saber que quem seguia a bordo eram duas crianças. Segundo a Associated Press, a polícia decidiu abordar o carro e obrigá-lo a encostar por achar que quem seguia a bordo da viatura seriam ladrões. Quando o carro parou, os agentes ordenaram, de armas em punho, o condutor a abandonar o veículo.

“Para surpresa dos agentes, foi um rapaz de 10 anos a sair do lugar do condutor, com a sua irmã”, disse a polícia, citada pela BBC.

As crianças foram encontradas a 320 quilómetros de North Port, cidade onde vivem com a mãe, quatro horas depois de a mãe dar conta do seu desaparecimento.

Segundo comunicou o gabinete do xerife, a mãe terá proibido os jovens de utilizar os seus dispositivos electrónicos porque “não os estavam a usar de forma apropriada”. Insatisfeitos, os dois jovens decidiram ir para a Califórnia.

Acrescentaram ainda que não há indícios de maus tratos por parte da mãe dos menores, e que a mãe já os tinha ido buscar a Alachua.