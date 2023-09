Os vinhos que nascem num vale glacial da Nova Zelândia

Quando chegamos a Amisfield para visitar as vinhas, a primeira pergunta que André Lategan, o viticultor desta propriedade em Otago Central, na Ilha do Sul da Nova Zelândia, nos faz é se queremos ver as enormes ventoinhas que usam para combater as geadas. Subimos para os bancos de um atrelado puxado por um tractor e, na companhia da cadela que segue André para todo o lado, partimos em direcção às vinhas, enquadradas por uma paisagem magnífica — ao fundo, com os topos cobertos de neve, ergue-se a cordilheira de Pisa.

