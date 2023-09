Irlanda derrota os campeões do Mundo

Os irlandeses bateram no Stade de France a África do Sul, por 13-8, enquanto a Inglaterra não teve problema contra o Chile (71-0) no Mundial de râguebi.

Para além do segundo jogo de Portugal no Mundial 2023, realizaram-se neste sábado mais duas partidas do Campeonato do Mundo de râguebi e, se em Lille o duelo entre a Inglaterra e o Chile teve pouca história – com 11 ensaios (cinco de Henry Arundell) os ingleses derrotaram os chilenos, por 71-0 –, em Saint-Denis havia um choque de candidatos. E, com mais uma grande exibição, a Irlanda terá acabado de vez com qualquer dúvida. Os irlandeses derrotaram a África do Sul, por 13-8, e mostraram que não só são candidatos, mas que também já se posicionam como os principais favoritos.

Depois do jogo de abertura entre a França e a Nova Zelândia, o Stade de France voltou a receber o que pode ser uma final antecipada e a intensidade, e qualidade, do Irlanda-África do Sul não defraudou qualquer expectativa.

Num confronto onde os dois “XV” se equivaleram em quase tudo – número de ensaios, placagens e domínio territorial -, a Irlanda contou com o enorme apoio nas bancadas – estima-se que mais de 100 mil irlandeses vão estar em França a apoiar a sua selecção – para suster o habitual jogo físico dos “springboks” e, sendo mais eficaz no jogo ao pé, chegou à vitória.

Mesmo tendo sido os sul-africanos a começarem melhor, a Irlanda soube aguentar o ascendente inicial do campeão do Mundo e, aos 33, chegou ao ensaio pelo ponta Mack Hansen.

A perder por 3-7 no final dos primeiros 40 minutos, a África do Sul reagiu na segunda parte, deu a volta para 8-7, mas o jogo acabaria pode ser decidido pela maior eficácia irlandesa.

Enquanto os “springboks” desperdiçaram a conversão do ensaio e um par de penalidades, a Irlanda, com duas penalidades na segunda parte de Johnny Sexton (59') e Jack Crowley (77'), amealhou seis pontos que, no final, fizeram a diferença.

Em Lille, os vice-campeões do Mundo conseguiram a terceira vitória, mas a primeira sem qualquer sobressalto. Frente ao Chile, o único estreante na competição, o jogo teve 20 minutos de indefinição, mas depois do primeiro ensaio inglês, a resistência dos “condores” acabou.

O grande destaque da partida foi Henry Arundell. O ponta inglês de apenas 20 anos, que alinha na equipa parisiense Racing 92, marcou cinco ensaios em 49 minutos (20', 30', 48', 60' e 69'), e ficou a apenas um toque de meta de igualar o recorde de seis ensaios num jogo em Campeonatos do Mundo, que continua a pertencer ao neozelandês Marc Ellis.

Para este domingo, estão agendados dois jogos. Às 16h45 (Sporttv3), a Escócia terá de derrotar Tonga para continuar a sonhar contrariar o favoritismo de Irlanda e África do Sul no Grupo B, enquanto, para as 20h (Sporttv3) está marcado um interessante País de Gales-Austrália, do grupo de Portugal.