Português e Matemática são as disciplinas com mais alunos sem professor no 3.º ciclo e secundário

Nesta sexta-feira foram colocados mais 1227 professores. Pré-escolar entre as áreas com mais docentes em falta.

Ao fim da tarde desta sexta-feira, as disciplinas com mais alunos sem professor eram as de Português (5420) e Matemática (5340) do 3.º ciclo e ensino secundário, seguindo-se a Educação Pré-Escolar (4160). No total, o número de alunos nesta situação rondaria os 66.500, segundo os cálculos feitos pelo professor de Matemática e colaborador do blogue especializado DeArlindo, Davide Martins.