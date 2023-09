Capitão Ferreira terá escolhido concorrentes em consulta pública que venceu

O professor universitário Marco Capitão Ferreira, que se demitiu de secretário de Estado da Defesa Nacional em Julho passado, terá escolhido os seus concorrentes no âmbito da consulta pública, ocorrida no primeiro trimestre de 2019, que levou à sua contratação para prestar assessoria técnica à Direcção-Geral dos Recursos da Defesa Nacional (DGRDN), tendo igualmente escrito o seu próprio convite e o caderno de encargos do procedimento público.

Isso mesmo se descreve numa informação da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária, datada de Junho passado, consultada pelo PÚBLICO no âmbito do processo Operação Tempestade Perfeita, que culminou no mês passado com a acusação de 73 pessoas, 43 das quais pessoas singulares. Entre estes estão o antigo director-geral dos Recursos da Defesa Nacional, Alberto Coelho, o ex-director dos Serviços de Gestão Financeira, Paulo Branco, e Francisco Marques, antigo director dos Serviços de Infra-Estruturas e Património.

Do documento fazem parte vários e-mails trocados entre Paulo Branco, Alberto Coelho e Marco Capitão Ferreira, que indiciam que todo o procedimento foi fictício, assim como o objecto do contrato que parecer ter sido apenas uma desculpa para pagar 50 mil euros, mais IVA, ao professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Estes documentos foram noticiados em primeira mão esta sexta-feira pelo Correio da Manhã.

Isto porque a primeira proposta que Paulo Branco envia num e-mail, a 12 de Fevereiro de 2019, a Capitão Ferreira em nome da direcção-geral inclui duas acções de formação com “temas a acordar” cada uma no valor de 4999 euros, mais IVA, a formalizar por ajuste directo simplificado. E a tal assessoria técnica para negociações no âmbito da Lei de Programação Militar, desta vez com valor de 40 mil euros, que seria feito através de uma consulta prévia.

Na resposta, Capitão Ferreira pergunta, visto que a assessoria técnica tinha que ser contratada por consulta prévia, se a DGRDN não via “vantagem em fazer por aí a totalidade do montante”? “Em todo o caso, envio ainda amanhã convite e caderno de encargos”, refere o professor, que viria a tomar posse como secretário de Estado da Defesa Nacional, em Março de 2022.

Da conta oficial da direcção-geral, Paulo Branco responde que a proposta “visava apenas garantir que na pendência do processo de consulta prévia obtivesse, desde logo alguma ‘liquidez’”. Isto porque como o ajuste directo simplificado é muito mais rápido, a direcção-geral podia-lhe ir pagando os dez mil euros das acções de formação, enquanto decorria a consulta prévia.

Escreve de seguida que se Capitão Ferreira “não vê grande mais-valia na proposta da nossa parte”, então avançam “na solução de um só processo por consulta prévia”. Antes de se despedir, Paulo Branco diz: “Ficamos, então, a aguardar as peças para dar início aos procedimentos”.

O contrato foi de facto assinado a 25 de Março de 2019, prevendo a consultoria uma duração de 60 dias. Contudo, a prestação de serviços terá terminado apenas cinco dias depois de o documento ter sido assinado, com o envio dos contratos de manutenção dos helicópteros EH-101 para o Tribunal de Contas.

A Judiciária sublinha que mais tarde, foi por influência de Capitão Ferreira que Alberto Coelho foi nomeado presidente da Empordef – Tecnologias de Informação, sociedade detida a 100% pelo Estado, o que veio a acontecer em Junho de 2021. Isto ocorre já depois do então ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, não ter renovado a comissão de serviço de Alberto Coelho, como director-geral dos Recursos da Defesa Nacional.

“Este ‘apoio mútuo’ entre Marco Capitão Ferreira e Alberto Coelho encontra-se circunscrito na defesa dos interesses privados dos dois intervenientes, acreditando-se numa ampla correlação dos factos supra”, lê-se na informação. Daí que o ex-secretário de Estado esteja indiciado por corrupção e por participação económica em negócio, tendo a investigação quanto a si sido remetida para um inquérito autónomo que continua a correr.