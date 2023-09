Último dia de campanha no Funchal: PSD muda de rota para não se encontrar com Ventura

A baixa do Funchal vive nesta sexta-feira as arruadas finais de campanha eleitoral das eleições regionais. Será uma tarde para avaliar a capacidade de mobilização dos vários partidos que concorrem a estas eleições da Madeira. A fotografia da tarde será importante para a imagem final que aparecerá nos telejornais da noite, mas há a certeza de que os tempos das grandes arruadas ficaram na era de Alberto João Jardim.

Do continente chegam reforços com caras mais conhecidas do que alguns candidatos regionais. Paulo Raimundo, do PCP, e André Ventura, do Chega, já andavam pela ilha, mas nesta sexta-feira o BE recebe a visita da coordenadora nacional, Mariana Mortágua, a IL tem Rui Rocha, e o PSD terá a visita de Luís Montenegro. A chegada do líder nacional dos social-democratas trouxe, segundo o Expresso, uma sensação de mal-estar na comitiva do PSD Madeira. Em causa a má imagem do líder nacional e a tentativa de colagem a um provável bom resultado que, definitivamente, não será responsabilidade de Montenegro.

Da parte do Partido Socialista há ainda a esperança de que as sondagens se revelem profundamente erradas, alegando que, noutras ocasiões, o partido foi sub-valorizado por estas. Sérgio Gonçalves terá a difícil missão de conseguir um resultado semelhante ao de Paulo Cafofo em 2019, mas os estudos de opinião lançados nos últimos dias mostram uma quebra grande dos socialistas na região.

As comitivas de PSD/CDS e do Chega tinham também marcado uma arruada final de campanha para a mesma hora e local na baixa do Funchal, mas a necessidade de evitar uma fotografia de Montenegro com Ventura fez a coligação “Somos Madeira” mudar o ponto de concentração.

IL quer trazer "ideias frescas" à Madeira

Uma comitiva da Iniciativa Liberal — composta pelo cabeça de lista, Nuno Morna, pelo líder do partido, Rui Rocha, e pelo deputado Carlos Guimarães Pinto — começou o dia com uma visita à Universidade da Madeira.

As figuras principais eram acompanhadas por uma dúzia de militantes que, vestidos a rigor, distribuíam pelos jovens estudantes Ice Tea ou água: o objectivo? Distribuir “ideias frescas”.

Não se sentindo adesão dos universitários — pelo contrário, algum constrangimento —, o líder Rui Rocha e o candidato Nuno Morna iam tentando conversar com alguns alunos. Uns queriam ser empresários — o que Rocha apreciou e congratulou — e outro, inscrito em Estudos de Cultura, queria ser professor. Sentado no chão a almoçar, este jovem confessou que tinha particular interesse na Segunda Guerra Mundial.

Com vontade de interacção, o candidato da IL à Madeira explicou-lhe que “nunca houve Segunda Guerra Mundial”, mas sim apenas “uma” com um interregno. O jovem aluno ficou confuso, discordou e seguiu pacificamente com o seu almoço.

Aos jornalistas, momentos antes, Rocha desdenhava a mensagem do PS na Madeira — que pretende baixar impostos na região. Segundo o líder da IL, nunca aconteceu os socialistas chegarem ao poder e fazê-lo, pelo que desta vez não será diferente, defendeu.

Neste domingo, os residentes nas ilhas da Madeira e do Porto Santo vão às urnas para escolher os novos ocupantes dos 47 lugares da Assembleia Legislativa Regional da Madeira.