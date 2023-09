Não sou CR7

Começo por alguns esclarecimentos, para total transparência com quem me lê. Primeiro: não percebo nada de futebol, não acompanho o campeonato e não dedico a semana a discutir as desventuras dos árbitros, dos cartões e do VAR do fim de semana transato. Segundo: pese embora a minha ignorância, já passei horas muito divertidas a ver futebol, no estádio e em casa. Tenho amigos fãs e consigo beber do seu entusiasmo para aproveitar a festa. Quando Portugal chegou à final do Euro 2016, comprei um projetor para ver o jogo com honras de ecrã gigante.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt