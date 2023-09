Legendary Tigerman reinventa-se e Elon Musk visto de muito perto

Um regresso memorável. "Equilibrado entre novos caminhos e as marcas clássicas de Legendary Tigerman, Zeitgeist avança da euforia hedonista para a fúria, antes de cair em dúvida e melancolia. Magnífico." É assim que o jornalista e crítico Mário Lopes descreve o novo trabalho do músico português que neste novo álbum "reinventa a sua música sem trair o imaginário que foi construindo ao longo de 20 anos".

O disco sairá só a 29 de Setembro, mas Legendary Tigerman abriu as portas de sua casa para nos contar como nasceu este projecto.

Uma longa conversa com o músico é a capa do Ípsilon desta sexta-feira:"Estamos noutra divisão da casa, no acolhedor covil de Legendary Tigerman, sala espaçosa com vidraça aberta para os típicos pátios interiores lisboetas, um canteiro onde nascerão morangos ao centro, utensílios de escultura a um canto, prateleiras onde se empilham livros e vinis não muito longe. A dominar o espaço, a nave-mãe das novas viagens: sintetizadores modulares à esquerda e à direita, processadores de efeitos, Moogs. Foi aqui que nasceu parte de Zeitgeist, novo álbum com edição marcada para 29 de Setembro". Leia aqui esta reportagem/entrevista.







"Os ouvidos de quem segue Lura já deviam estar preparados para isto. Desde a celebração dos seus 25 anos de percurso musical no Coliseu de Lisboa, em 2021, a que se seguiu a publicação, em single e videoclipe, de duas novas canções (Bla bla bla e Sisi), que tudo nela prenunciava uma espécie de renascimento, um novo fulgor rítmico que veio agora a tomar forma de álbum, o seu sétimo, em Multicolor", escreve Nuno Pacheco no Ípsilon desta sexta-feira.

Na 33.ª edição do festival Encontros de Imagem, em Braga, o Gideon Mendel olha nos olhos as vítimas das alterações climáticas e Diego Moreno expia os seus demónios numa reinvenção apocalíptica do seu álbum de família. Esta edição aborda temas como a sustentabilidade ambiental, a representatividade, a inclusão e os movimentos sociais. A jornalista Ana Marques Maia conversou com os dois fotojornalistas.

Nesta sexta-feira arranca a 19.ª edição do festival Circular e o jornalista Daniel Dias conversou com a coreógrafa brasileira Ana Pi, que apresentará Raw On com música de DJ Firmeza: O que faz a dança? "Ajuda a adiar a guerra".

Durante dois anos, o biógrafo Walter Isaacson ( o autor da famosa biografia Steve Jobs na fotografia numa fábrica da Tesla) acompanhou o empresário Elon Musk para escrever uma detalhada biografia. "Cresceu num ambiente duro. E aprendeu a ultrapassar o medo e a dor. Não relaxa nem desfruta", disse o autor ao jornalista João Pedro Pereira durante esta entrevista que pode ser lida no Ípsilon pouco depois de a obra ter chegado às livrarias portuguesas.

Nesta edição, escrevemos ainda sobre os novos filmes de Tony Stone, Pablo Larraín, Wissam Charaf, Craig Gillespie e Paolo Genovese; e o Daniel Ribas, numa análise, fala-nos de How To With John Wilson.

E a partir desta sexta-feira e até dia 30, o cinema São Jorge recebe o 27.º Festival Internacional de Cinema Queer, olhando o mundo por outros prismas — da masculinidade tóxica ao desejo carnal. O crítico de cinema Jorge Mourinha escreve sobre este festival. E o Vasco Câmara revela o que poderemos ver na 21.ª edição do Doclisboa.

Já houve outras retrospectivas da obra de Jean-Marie Straub e Danièle Huillet em Portugal, mas este regresso integral da obra de Straub e Huillet a Portugal, concretamente ao Porto e a Serralves, tem um peso muito específico, diz-nos o crítico de cinema Luís Miguel Oliveira. Uma exposição e um ciclo em Serralves oferecem uma visão conjunta da obra de Jean-Marie Straub e Danièle Huillet – um "cineasta de duas cabeças".

No Ípsilon temos ainda as crónicas de António Guerreiro e Ana Cristina Leonardo. A crítica literária Isabel Lucas esteve a ler o romance Zuckerman Libertado e o jornalista Marco Vaza conversou com o escritor britânico Geoff Dyer (as críticas de ficção, poesia e não-ficção bem como as entrevistas relacionadas com livros podem ser consultadas no nosso site Leituras). E o crítico de jazz Nuno Catarino esteve a ouvir o disco da saxofonista argentina Camila Nebbia. No domingo, há concerto dos SunnO))). O músico André Henriques, dos Linda Martini, tem um novo disco.

Entretanto, o próximo Encontro de Leituras contará com a participação da escritora portuguesa Isabela Figueiredo. A obra em discussão no dia 10 de Outubro, às 22h em Lisboa e às 18h em Brasília, vai ser o romance "Um Cão no Meio do Caminho", que em Portugal foi editado pela Editorial Caminho e no Brasil saiu pela Todavia.

