Portugal à procura de fazer história em Toulouse

O Campeonato do Mundo de râguebi continua em marcha e Portugal volta a entrar em campo, neste sábado (13h, RTP), para defrontar um velho conhecido, a Geórgia. Depois dos bons indicadores deixados na derrota com o País de Gales, no jogo de estreia, a selecção nacional procura, em Toulouse, a primeira vitória na competição. "Espero uma grande batalha, uma grande luta", projectou o seleccionador do XV português, Patrice Lagisquet.

No futebol, as atenções centram-se, já esta noite (20h10, RTP), no jogo da selecção feminina diante da França, que assinala o arranque do Grupo A2 da Liga das Nações. Em Valenciennes, Portugal tentará dar seguimento à prestação muito positiva que realizou recentemente no Campeonato do Munirardo (uma vitória, um empate e uma derrota), sabendo que terá pela frente um adversário que partilhou o terceiro lugar com a Suécia na última edição do Campeonato da Europa.

Por cá, o FC Porto será o primeiro dos candidatos ao título a entrar em campo, recebendo o Gil Vicente no sábado à noite (20h15, SportTV). Depois de um triunfo motivador no arranque da Liga dos Campeões, os "dragões" procuram segurar a liderança da Liga, que actualmente partilham com Sporting e Boavista. No domingo (18h, SportTV), é a vez de o Benfica visitar o Portimonense em busca da terceira vitória consecutiva fora de portas, procurando pelo menos não perder mais terreno para os rivais, enquanto o Sporting enfrenta o Rio Ave na segunda-feira (20h15, SportTV), já sabendo que proveitos poderá eventualmente retirar desta 6.ª jornada.

A Liga portuguesa de basquetebol 2023-24 tem arranque agendado para este sábado. O campeão, Benfica, viu o jogo com a Oliveirense adiado (já que compete na qualificação da Liga dos Campeões no início da semana), o que significa que o CD Póvoa-FC Porto, o Lusitânia-Imortal, o Sporting-Galomar (todos às 15h), o Portimonense-Esgueira (17h) e o Vitória SC-Ovarense (17h30) concentrarão todas as atenções nesta jornada inaugural.

Nos desportos motorizados, o domingo vai ser um dia em cheio. O Mundial de Fórmula 1 faz a 16.ª paragem da temporada, em Suzuka, para o Grande Prémio do Japão, onde se perceberá (7h00, SportTV4) qual o efeito do triunfo de Carlos Sainz (Ferrari) na última corrida, interrompendo a hegemonia da Red Bull e a série de 10 vitórias consecutivas de Max Verstappen. No Mundial de MotoGP, a Índia entra pela primeira vez no calendário e Dankaur recebe a 13.ª corrida da época. A atravessar fase mais consistente do ano, Miguel Oliveira (Aprilia) tentará dar continuidade aos bons resultados recentes (um quarto, um quinto e um sexto lugares nas quatro últimas provas).

