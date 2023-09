Poker Face: série nomeada aos Emmys estreia na plataforma SkyShowtime

Quase a assinalar um ano em Portugal, todos os dias são dias de festa com a plataforma SkyShowtime. Escolha um filme para se distrair depois de um dia mais pesado; conheça novas realidades a partir de documentários; não perca pitada das estreias mais imperdíveis, ou recorde os melhores clássicos; decida qual a próxima “maratona” de uma série; ou simplesmente aproveite um bom momento com família ou amigos.

Além da variedade de filmes e séries, o streaming SkyShowtime aposta nas principais produções europeias e norte-americanas, com filmes como “Dungeons & Dragons: Honra Entre Ladrões”, “Babylon” e “Top Gun: Maverick”, ou as séries “Star Trek: Strange New Worlds”, “Tulsa King” e “1883”.

Pela mensalidade de 4,99 euros, é possível ter acesso às principais produções dos melhores estúdios do mundo: Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, Showtime, Sky Studios e Peacock. Marcas fortes no mercado internacional apostam igualmente em conteúdos menos mainstream, mas de qualidade comprovada, de que são exemplo apostas como “O Vencedor” — série eslovaca que retrata a história da queda do ex-presidente de um país ficcional –, “The Informant” (Hungria) e “Por Isto ou Por Aquilo” (Espanha).

Do género (comédia, drama, documentário) ao país de origem, adapte o “cardápio” SkyShowtime ao seu dia e à sua disposição: vá do riso às lágrimas, enquanto viaja pelos melhores conteúdos que os maiores estúdios — mas também os nossos vizinhos europeus — têm para oferecer.

"Poker Face": o melhor detector de mentiras é Charlie Cale

Natasha Lyonne é a estrela maior de "Poker Face", uma série com criação de Rian Johnson (nomeado aos Óscares pelo argumento de “Knives Out: Todos São Suspeitos” e “Glass Onion: Um Mistério Knives Out”), que também realiza três dos dez episódios. A actriz interpreta Charlie Cale, uma mulher com uma capacidade muito especial: é capaz de perceber quando alguém lhe está a mentir, o que a torna um verdadeiro “detector humano” de mentiras.

Ao longo da temporada, a protagonista, à deriva, vê-se envolvida em dez mistérios que tenta resolver para responsabilizar os verdadeiros culpados. Entre esquemas, jogos de interesse e muitos truques de bastidores, Charlie só pode mesmo confiar na sua habilidade especial, que a coloca ao nível de um Columbo (personagem carismática que teve uma “carreira” de quase 40 anos) dos tempos modernos.

A série conta ainda com participações especiais em todos os episódios, sendo disso exemplo nomes como Benjamin Bratt, Adrien Brody, Joseph Gordon-Levitt, Nick Nolte, Stephanie Hsu e Ron Perlman.

Muito bem-recebida pela crítica e pelo público norte-americano, “Poker Face” foi considerada certified fresh no Rotten Tomatoes, com 98% de aprovação dos críticos da plataforma, e ficou em sexto lugar no top 10 de séries em 2023 do WatchMojo (até Junho).

O êxito estendeu-se aos Prémios Emmy, cujos vencedores são conhecidos em Janeiro de 2024, com quatro nomeações, destacando-se a de melhor actriz numa série de comédia (Natasha Lyonne) e a de melhor actriz convidada numa série de comédia (Judith Light). Esta é a quinta nomeação para Natasha Lyonne, que nunca venceu.

“Poker Face”, a série do momento no streaming SkyShowtime, estreou-se a 15 de Setembro em dose dupla, com o lançamento dos dois primeiros episódios que confirmaram o sucesso da trama protagonizada por Natasha Lyonne. Depois, terá um novo episódio todas as semanas.

