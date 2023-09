Julian Nagelsmann é o novo seleccionador da Alemanha

A federação alemã de futebol (DFB) anunciou esta sexta-feira a "eleição" de Julian Nagelsmann para o cargo de seleccionador da "Mannschaft"​, sucedendo a Hansi Flick - afastado após goleada (4-1) sofrida ante o Japão em jogo particular -, na tarefa de estruturar a equipa para a fase final do Euro 2024, que decorrerá em solo germânico.

Em nota publicada no site oficial da DFB, aquele organismo oficializou o acordo - válido até Julho de 2024 - com o treinador de 36 anos, que se encontrava livre depois de ter abandonado o comando técnico do Bayern Munique na última temporada.

"Queremos fazer um grande Campeonato da Europa no nosso país. Estou feliz por assumir este desafio", revelou Nagelsmann aos canais de comunicação da DFB.

Julian Nagelsmann tem estreia agendada para 14 de Outubro, frente aos Estados Unidos, em encontro particular agendado para o Pratt & Whitney Stadium, em East Hartford, Connecticut​, seguindo-se um encontro com o México, em Filadélfia.

Em 2017, com 29 anos, Nagelsmann - o mais jovem técnico da Bundesliga, quando assumiu o Hoffenheim em 2016 - foi eleito treinador do ano na Alemanha. Nagelsmann começou por levar o modesto clube do sudoeste da Alemanha ao play-off da Liga dos Campeões em 2017/18, depois de um quarto lugar na Liga alemã, tendo sido eliminado pelo Liverpool, "caindo" para a Liga Europa, onde terminou em último no Grupo C, vencido pelo Sp. Braga de Abel Ferreira.

Em 2019 mudou-se para Leipzig, onde em dois anos conseguiu um terceiro e um segundo lugar na Bundesliga; foi à final da Taça da Alemanha, e garantiu presença nas meias-finais da Liga dos Campeões (eliminado pelo PSG), seguindo para Munique, onde foi bicampeão alemão e conquistou duas Supertaças (2021/22 e 2022/23).

Segue-se o desafio da selecção, campeã mundial em 1954 (Suíça), 1974 (Alemanha), 1990 (Itália) e 2014 (Brasil) e mais quatro vezes finalista, mas que caiu na fase de grupos na Rússia (2018) e no Qatar (2022). Em Campeonatos da Europa, a Alemanha ambiciona o quarto troféu, para juntar aos de 1972 (Bélgica), 1980 (Itália) e 1996 (Inglaterra).