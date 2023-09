Argentina respira um pouco melhor

Os “pumas” derrotaram Samoa por 19-10, em jogo do Grupo D do Campeonato do Mundo de râguebi.

Continua tudo em aberto, mas é um importante balão de oxigénio no Grupo D do Campeonato do Mundo de râguebi para a Argentina. Depois de uma derrota amarga na estreia contra a Inglaterra – jogaram 77 minutos em superioridade numérica -, os “pumas” não podiam voltar a falhar e, mesmo com muitas dificuldades, derrotaram Samoa, por 19-10.

Numa partida onde os samoanos pagaram pela indisciplina, os argentinos aproveitaram uma superioridade numérica para marcar logo aos 9’ o seu único ensaio (Emiliano Boffelli), e, com uma defesa eficaz, resistiram às investidas de Samoa, que apenas marcou o seu ensaio a cinco minutos do fim, por D'Angelo Leuila.

Com este resultado, num grupo onde o apuramento da Inglaterra não parece estar em causa, os jogos do Japão contra os argentinos e os samoanos serão decisivos para a definição da selecção que irá acompanhar os ingleses no apuramento para os quartos-de-final.

Para sábado, para além do segundo jogo de Portugal – 13h, em Toulouse, contra a Geórgia -, está marcado para Lille (16h45, SPTV3) um duelo entre a Inglaterra e o Chile, onde os vice-campeões do Mundo são amplamente favoritos contra os estreantes sul-americanos, mas é em Saint-Dennis que estarão centradas todas as atenções.

A partir das 20h (SPTV3), Irlanda e África do Sul medem forças no Stade de France – está em causa a liderança do Grupo B -, no que pode ser o primeiro ensaio de uma final antecipada.