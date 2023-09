Expresso Transatlântico estreiam Ressaca Bailada, “um baile consciente do futuro”

O álbum só estará disponível no dia 29 de Setembro, mas os Expresso Transatlântico quiseram estrear antecipadamente mais um tema, desta vez o que dá título ao disco: Ressaca Bailada. É o terceiro, depois de Barquinha, com Conan Osíris como convidado (estreado em Novembro de 2022) e de Bombália (publicado em Maio de 2023). Nestes temas, como se afirma no texto que acompanha o actual lançamento, há uma sonoridade que é “fruto de muita estrada nos últimos dois anos, que foram trazendo muitas ideias e vontade de experimentar novos sons.” Sons que “prometem uma música que nos leva de viagem, com um copo na mão, e nos acolhe com a força de um comboio à chegada.” Ressaca Bailada é, para eles, “um baile consciente do futuro”.

O videoclipe, tal como tem sido hábito, foi filmado inteiramente em 16mm, com realização de Sebastião Varela, tem a participação de João Cachola, Inês Pires Tavares, Vicente Wallenstein e Nuno Nolasco e, dizem, “mostra-nos a concretização de vários elementos do imaginário da banda”: “A personificação de Neptuno (Quando Neptuno deu à costa), O homem que procura a liberdade (Bombália) e novos elementos que nos mostram o espectro presente nas emoções humanas. Da exaltação e euforia, à tristeza. De uma saída à noite, até ao conforto de casa.

Ressaca Bailada, o álbum, além do trio que compõe os Expresso Transatlântico (Gaspar Varela, guitarra portuguesa, guitarra eléctrica, viola; Rafael Matos, bateria; e Sebastião Varela, guitarra eléctrica) conta com a participação de Tiago Martins (baixo), Zé Cruz (trompete, teclados, sopros, percussão adicional), Iúri Oliveira (percussão) e Ricardo Pinto (trompete). Além de Conan Osíris, como artista convidado, no tema Barquinha. Ao vivo, o disco vai ser apresentado em Outubro, com concertos em Lisboa (no B.Leza, dia 12) e no Porto (Plano B, dia 14).