Sexta na TV: Crash, Cassandro e a Liga das Nações feminina

Há ainda Ossos e Tudo, The Continental: From the World of John Wick e Ecomare - Investigação e Salvamento de Espécies Marinhas.

CINEMA

Ossos e Tudo

TVCine Top, 21h30

No dia do seu 16.º aniversário, Maren (Taylor Russell) é abandonada pelo pai e largada ao seu destino. Sem nada nem ninguém que a prenda a lugar algum, decide procurar a mãe, que nunca chegou a conhecer. Nesse percurso, conhece Lee (Timothée Chalamet), um jovem marginal. Enquanto vão percorrendo a América decadente da década de 1980, nasce um grande amor. Mas eles guardam um segredo inimaginável. Estreado na 79.ª edição do Festival de Cinema de Veneza, este filme deu a Luca Guadagnino o Leão de Prata de Melhor Realização e à jovem Russell o prémio de Melhor Actriz.

Crash

RTP2, 22h53

Em 1996, o canadense David Cronenberg adaptou o romance homónimo de J.G. Ballard. O resultado foi um dos seus filmes mais controversos e polémicos, sobre pessoas com sinforofilia, uma parafilia com acidentes de viação. James Ballard (James Spader), um produtor de filmes publicitários, tem um grave acidente de viação ao colidir com outro automóvel, que resulta na morte do outro condutor e deixa a mulher dele ferida. No hospital, Ballard perde-se e volta a encontrar Helen Remington (Holly Hunter), a viúva da vítima mortal do acidente. Na sua companhia conhece Vaughan (Elias Koteas), um cientista e fotógrafo fascinado pela beleza erótica dos ferimentos e das mutilações originadas por acidentes de viação. Ballard começa por se sentir curioso em relação a Vaughan e às suas ideias no sentido de recriar acidentes célebres, como o que vitimou James Dean. Venceu um prémio especial do júri em Cannes.

Cassandro

Prime Video, streaming

Nascido em 1970, no Texas, Saúl Armendáriz tornou-se uma estrela de wrestling no México. Abertamente homossexual, a sua personagem, Cassandro, é aquilo a que se chama, nesse universo, um “exótico”, ou seja, alguém que actua em drag. Este é o seu biopic, assinado por Roger Ross Williams, que em 2009, graças a uma curta, se tornou o primeiro realizador afro-americano a ganhar um Óscar. No centro está Gael García Bernal, com o elenco a ser completado por nomes como Roberta Colindrez, Raúl Castillo, ou o rapper e cantor porto-riquenho Bad Bunny.

SÉRIES

O Clube

Opto, streaming

Estreia. Quarta temporada da série criada por João Matos e realizada na sua maioria por Patrícia Sequeira. Este original da Opto, a plataforma de streaming da SIC, centra-se num clube de diversão nocturna e nas mulheres que lá trabalham. Juntam-se ao elenco nomes como Mariana Pacheco ou Sofia Arruda, além de Vera Kolodzig, Luana Piovani, Margarida Vila-Nova, Jessica Athayde e Júlia Palha.

The Continental: From the World of John Wick

Prime Video, streaming

Estreia. A saga do ex-assassino John Wick, que só queria ser deixado em paz, mas voltou ao submundo do crime porque a isso foi obrigado, começou em 2014, com o filme homónimo realizado por Chad Stahelski e protagonizado por Keanu Reeves. Depois de John Wick: Capítulo 4, filme deste ano que fecha um ciclo, agora chega esta prequela, centrada no hotel The Continental, onde os assassinos deste universo ficam hospedados. Sem vestígios de Reeves, este é o primeiro spin-off da saga a estrear-se, mas não será o último.

DOCUMENTÁRIO

Ecomare - Investigação e Salvamento de Espécies Marinhas

RTP2, 11h23

Na Universidade de Aveiro há um Laboratório para a Inovação e Sustentabilidade dos Recursos Biológicos Marinhos. Foi começado em 2017, por Marcelo Rebelo de Sousa, e faz pesquisa sobre e reabilita animais marinhos. Chama-se Ecomare. Este documentário, assinado no ano passado por Pedro Miguel Oliveira e Joaquim Pedro Ferreira, conta a história do laboratório e dos animais que salva.

DESPORTO

Liga das Nações Futebol Feminino - França x Portugal

RTP1, 20h02

Este é o primeiro jogo da selecção portuguesa na Liga das Nações. A equipa das Navegadoras ruma até França, mais especificamente, até ao Stade du Hainaut, em Valenciennes. Quatro dias depois, na terça-feira, recebem a Noruega em Barcelos, seguindo-se a Áustria na Póvoa de Varzim, a 31 de Outubro, e voltam a defrontar a França em Leiria a 5 de Dezembro.