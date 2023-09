Tardias, poucas e enganadoras: como a oposição vê as medidas do Governo

Foi um retrato muito parecido aquele que os partidos da oposição esboçaram sobre as medidas do Governo para ajudar as famílias a enfrentarem a subida das taxas de juro. Chegam “tarde”, são “poucas”, “limitadas”, “enganadoras”, “paliativas” e continuam a representar um “lucro para a banca” (quando eram os bancos que deveriam abater nas prestações dos clientes os lucros). Só o PS contrariou a imagem, defendeu a obra do executivo e remeteu mais apoios às rendas para o OE2024.

O presidente do PSD bem ressalvou que não quer parecer sempre negativo e crítico, e até admitiu que as medidas anunciadas têm aspectos positivos, porém, “vêm tarde; o Governo age sempre ao retardador". Lembrou que, em Fevereiro, o PSD já tinha apresentado uma medida "mais abrangente" do que a do executivo. Suspendia a aplicação dos juros - na parte excedente, que decorre do aumento das taxas - por dois a cinco anos, permitindo que tal fosse compensado apenas no final do empréstimo.

"Soam a muito poucochinho", disse a porta-voz do PAN que também usou a expressão "uma mão cheia de nada", considerou que "a banca continua intocável” e acusou o Governo de "campanha propagandista”. Já o deputado comunista Bruno Dias classificou as medidas de "insuficientes e injustas", alegando que os bancos vão "agradecer e aplaudir" pois "continuam a ganhar com os sacrifícios" das famílias 11 milhões de euros por dia.

Um argumento também usado por Bloco e Chega. Ventura considerou que “não vai mudar o grosso do aumento que já houve para trás da prestação" e defendeu que os "lucros excedentários" do sector deveriam "sustentar uma parte destes apoios" às famílias.

O adiamento das prestações "cria novas dívidas, adia problemas, compromete dinheiro público salvaguardando os lucros da banca - que parece ser, aliás, o grande objectivo do Governo estas medidas", defendeu, por seu lado, Mariana Mortágua.

Em socorro do Governo veio Eurico Brilhante Dias: elogiou o “apoio aos portugueses num momento de incerteza, garantindo estabilidade das prestações [do crédito] quando as taxas de juro estão a atingir o seu pico"; criticou o BCE por subir novamente as taxas e o PSD por não atacar a instituição, e a oposição em geral por “criar muitas confusões."