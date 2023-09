Senado dos EUA contorna bloqueio e nomeia novo chefe das Forças Armadas

O Senado norte-americano aprovou na noite de quarta-feira a nomeação do novo chefe do Estado-maior das Forças Armadas dos Estados Unidos, o general Charles Brown Jr., após um bloqueio de vários meses protagonizado por um único senador do Partido Republicano.

Tommy Tuberville, um republicano do Alabama, recusa-se desde Março a juntar-se a um voto por unanimidade no Senado que aprovaria a promoção automática de 319 generais e outros oficiais — um procedimento habitual entre os senadores de ambos os partidos, que assim evitam perder centenas de horas de debates e votações se os processos tivessem de ser analisados individualmente.

A nomeação de Brown Jr. foi aprovada com 81 votos a favor e 11 contra, todos no Partido Republicano. Brown Jr., de 61 anos, vai substituir o general Mark Milley, que foi nomeado ainda durante a Administração Trump e foi mantido no cargo pelo Presidente Joe Biden.

Tuberville, de 69 anos, um dos senadores mais à direita na bancada do Partido Republicano no Senado, exige o fim de uma política do Pentágono, anunciada em Março, que garante a comparticipação financeira — incluindo o pagamento das deslocações — no acesso dos militares a um aborto em condições de segurança quando estão destacados em estados onde essa prática foi proibida, na sequência de uma decisão do Supremo Tribunal dos EUA.

Segundo a Administração Biden, a medida pretende garantir a todos os militares nos EUA a igualdade no acesso ao aborto em segurança.

Para Tuberville e outros senadores e congressistas do Partido Republicano, uma medida desse tipo só pode ser instituída por decisão do Congresso dos EUA e não por decreto presidencial. Apesar da oposição alargada no partido, o senador do Alabama é o único que mantém um bloqueio às promoções nas Forças Armadas.

Desde o primeiro momento, em Março, o líder da maioria no Senado — Chuck Schumer, do Partido Democrata — podia ter contornado o bloqueio de Tuberville levando a discussão e a votação cada uma das 319 promoções individualmente.

Isso não aconteceu porque Schumer e o Partido Democrata entendem que não devem ceder ao que consideram ser uma chantagem do senador republicano, cujo triunfo neste braço-de-ferro podia encorajar outros senadores a bloquearem importantes processos.

O líder do Senado acabou por ceder na quarta-feira, depois de o próprio senador republicano ter ameaçado propor ao Senado a votação individual da promoção do general Brown Jr. a chefe do Estado-maior das Forças Armadas.

Para evitar que Tuberville fizesse o mesmo em relação a cada uma das restantes promoções que estão suspensas, Schumer decidiu levar a votos três dessas promoções — a de Brown Jr. e também, nas próximas horas e dias, as do general David Allvin para chefe da Força Aérea e da almirante Lisa Franchetti para chefe da Marinha.