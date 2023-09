Rupert Murdoch abandona liderança da News Corp

Rupert Murdoch, o fundador da News Corp e uma figura de destaque no panorama mediático conservador do mundo anglo-saxónico nas últimas sete décadas, anunciou nesta quinta-feira que vai abandonar o cargo de presidente executivo do influente grupo de media.

Num comunicado enviado aos trabalhadores da News Corp e da Fox Corporation (detentoras de títulos como o Wall Street Journal e o New York Post, e do canal Fox News), Murdoch, de 92 anos, cede ao seu filho mais velho, Lachlan Murdoch, de 52 anos, o controlo total do império, mantendo-se ligado à empresa como conselheiro e presidente emérito.

"Agradecemos-lhe a sua visão, o seu pioneirismo, a sua determinação e a herança que deixa às empresas que fundou e a inúmeras pessoas", disse Lachlan Murdoch num comunicado emitido nesta quinta-feira.

O anúncio da reforma de Rupert Murdoch chega cinco meses depois de uma das fases mais complicadas da história da Fox News, que levou a empresa a pagar uma indemnização histórica, de 787,5 milhões de dólares (718,5 milhões de euros), à empresa de máquinas de voto electrónico Dominion.

Esse pagamento — o maior de sempre nos EUA no âmbito de um acordo extrajudicial — evitou semanas ou meses de um julgamento em que Murdoch e várias estrelas do canal, com destaque para Tucker Carlson e Sean Hannity, iriam ser confrontadas com a promoção de mentiras e de queixas infundadas de fraude eleitoral durante e depois da eleição presidencial de 2020.

Na sequência desse processo, a Fox News despediu Tucker Carlson e promoveu uma série de outras mudanças no canal.