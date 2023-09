Índia suspende emissão de vistos a cidadãos do Canadá

O Governo da Índia suspendeu por tempo indeterminado a emissão de vistos de entrada no país a cidadãos do Canadá, na sequência da acusação do primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, de que as autoridades indianas estarão envolvidas no assassínio em Vancouver de um líder da comunidade sikh.

Num comunicado, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Índia, Arindam Bagchi, justificou a suspensão com "a existência de ameaças contra a embaixada e os consulados indianos no Canadá", sem citar casos específicos. "Estas ameaças perturbaram o regular funcionamento das nossas representações."

Ao mesmo tempo, Bagchi adiantou que o Governo indiano poderá anunciar, em breve, uma redução no número de diplomatas canadianos na Índia, por forma "a garantir a paridade" entre as duas nações.

Na quarta-feira, o Governo da Índia aconselhou os cidadãos indianos que estão a trabalhar ou a estudar no Canadá a não se deslocarem para zonas do país onde, segundo as autoridades de Nova Deli, há registo de "actividades anti-Índia e crimes de ódio tolerados politicamente", uma acusação negada pelo Governo canadiano.

"O Canadá é um país seguro. O que nós estamos a fazer é a garantir a integridade de uma investigação criminal", disse o ministro da Administração Interna canadiano, Dominic LeBlanc.

Acusação "absurda"

A tensão entre os dois países cresceu nos últimos meses e atingiu um ponto alto na segunda-feira, quando Trudeau se dirigiu ao país, num discurso na Câmara dos Comuns (a câmara baixa do Parlamento canadiano), para dizer que os serviços de informação têm "informações credíveis" de que o Governo indiano organizou o assassínio de Hardeep Singh Nijjar, um cidadão canadiano e destacado líder da comunidade sikh no Canadá.

No mesmo dia, a ministra dos Negócios Estrangeiros canadiana, Mélanie Joly, anunciou a expulsão de um membro do corpo diplomático da Índia no Canadá, identificado como o responsável dos serviços de informação indianos.

Horas depois, na terça-feira, o Governo indiano classificou a acusação do Canadá como "absurda" e anunciou a expulsão de um membro do corpo diplomático canadiano na Índia.

Na altura, as autoridades indianas acusaram o Canadá de estar a proteger pessoas classificadas como "terroristas" na Índia (incluindo Hardeep Singh Nijjar) por promoverem uma luta pela independência de um Estado de maioria sikh no estado indiano do Punjab.

A deterioração das relações diplomáticas entre o Canadá e a Índia é também uma dor de cabeça para os Estados Unidos, que terão agora de gerir uma longa e estreita parceria com o Canadá sem melindrar o primeiro-ministro indiano, visto como figura central na ligação entre os países desenvolvidos do Ocidente e as economias emergentes do chamado sul global.​

Independência do Calistão

Nijjar, de 45 anos, foi morto a tiro por dois homens no dia 18 de Junho, em Vancouver, quando se encontrava no interior do seu automóvel. Conhecido defensor da independência do Calistão — a designação do Estado reclamado por uma parte do povo sikh, principalmente na diáspora e em países como o Canadá, o Reino Unido e os Estados Unidos —, Nijjar estaria a preparar a organização de um referendo informal sobre a questão independentista.

O movimento a favor da criação de um Estado independente de maioria sikh remonta à partição da Índia, em 1947, na sequência da independência do Reino Unido.

Com a criação de dois Estados soberanos — a Índia e o Paquistão —, a comunidade sikh na região do Punjab reivindicou a criação de um terceiro estado, designado Calistão.

A luta dos independentistas atingiu um ponto alto na década de 1980, quando o Governo de Indira Gandhi ordenou um ataque do Exército indiano contra o Templo Dourado, em Amritsar — o templo mais sagrado do sikhismo —, que resultou na morte de centenas ou milhares de pessoas.

Poucos meses depois, em Outubro de 1984, Gandhi foi assassinada por dois guarda-costas sikhs, numa retaliação pelo ataque contra o Templo Dourado.

Em 1985, extremistas sikhs colocaram uma bomba a bordo de um avião da Air India num voo entre Montreal, no Canadá, e Londres. O aparelho desintegrou-se sobre o oceano Atlântico, matando as 329 pessoas que seguiam a bordo, incluindo 268 canadianos, 27 britânicos e 24 indianos.

Uma outra bomba, destinada a um avião da Air India que ia sair de um aeroporto de Tóquio, no Japão, explodiu ainda durante o processo de transporte das bagagens e matou dois funcionários.