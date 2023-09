Capital natural: repensar as contas das empresas. O E do ESG

Governos, empresas e organizações estão a definir estratégias ambientais e a avaliar o seu impacto na natureza. Neste evento, os riscos e as oportunidades do ‘E’ do ESG estarão no centro do debate.

O último de três Encontros com Futuro, ciclo de talks dedicado a pensar e debater os caminhos do ESG, acontece no primeiro Dia Nacional da Sustentabilidade. Simbolicamente, 25 de Setembro foi a data em que as Nações Unidas, em 2015, adoptaram oficialmente os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável. Espera-se que as iniciativas promovidas neste âmbito contribuam de forma relevante para a divulgação de informação, a promoção do conhecimento e a capacitação de todos os actores sociais - objectivos comuns a este evento. Dedicada à dimensão ambiental do ESG, a sessão acontece a 25 de Setembro, às 9h00, na Fundação de Serralves, no Porto.

O ESG como um todo

O desempenho e valor das empresas ultrapassa as questões financeiras e é mandatório que os impactos sociais e ambientais sejam considerados. A contabilidade verde veio acrescentar aos dados financeiros outros indicadores, para um cálculo mais justo da real influência das organizações no meio. Dados relacionados com a sustentabilidade, como a exploração de recursos naturais e as emissões de dióxido de carbono, estão a ser incorporados nos relatórios financeiros tradicionais. Dessa forma, accionistas, steakeholders e clientes poderão compreender melhor de que forma se reflectem estes indicadores não só em impactos directos como na reputação das empresas e na atracção de novos investidores.

O E do ESG – Reimaginar as contas corporativas

James Spurgeon é economista ambiental, professor na Universidade de Warwick, fundador da Sustain Value e é o orador principal do evento. Tem mais de trinta anos de experiência na quantificação e avaliação de impactos ambientais e sociais relacionados com capital natural e sustentabilidade. A empresa de consultoria que lidera aconselha empresas, instituições financeiras, investidores e governos sobre riscos e oportunidades associados ao capital natural.

Foto Os governos estão a começar a desenvolver contas nacionais de capital natural (...) estabelecem a extensão e a condição dos ecossistemas nacionais, bem como quantificam em unidades físicas e valores monetários a gama de serviços ecossistémicos que fornecem”​

Se é cada vez mais evidente que a humanidade enfrenta três problemas existenciais interligados - as crises climática, da natureza e da desigualdade -, as questões ambientais estão só a começar a receber parte da atenção que merecem. Sobre isto, Spurgeon relembra: "os riscos da natureza e da biodiversidade têm estado no topo do Relatório Anual de Riscos Globais do Fórum Económico Mundial” (FEM). Um outro documento do FEM, de 2020, destaca que 44 biliões de dólares do valor gerado globalmente – mais de metade do PIB total mundial – dependem da natureza e de serviços a ela ligados. À medida que são divulgados mais relatórios sobre o tema e lançadas iniciativas associadas, governos e empresas parecem estar, finalmente, a despertar para os riscos que surgem como resultado dos impactos e dependências da sociedade e das empresas na natureza. Quais as metas a alcançar? Até quando? Da intervenção do orador principal, esperam-se algumas ideias sobre como devem as empresas actuar neste âmbito.

Que mudanças estão a decorrer?

Numa breve introdução ao que será a sua intervenção na última sessão dos Encontros com Futuro, James Spurgeon enumera algumas das possíveis estratégias a implementar para alcançar um saldo ESG positivo em todos os parâmetros. “Os governos estão a começar a desenvolver contas nacionais de capital natural”, e explica: “estabelecem a extensão e a condição dos ecossistemas nacionais, bem como quantificam em unidades físicas e valores monetários a gama de serviços ecossistémicos que fornecem”. Os governos e empresas estão também a explorar “diferentes formas de mecanismos de mercado ambiental”, assegura.

Há um grande interesse em que as empresas se tornem “positivas para a natureza”. A neutralidade carbónica é uma das formas de o conseguirem mas algumas estão a ir mais longe. O que significa isto, afinal? A economia circular, modelos de negócios regenerativos e a adopção de soluções baseadas na natureza são alguns exemplos de estratégias que podem ser implementadas e contribuir para o impacto global expectável.

João Wengorovius Meneses, secretário-geral do BCSD Portugal - Business Council for Sustainable Development, fará um comentário ao tema geral da sessão. Nuno Gaspar Oliveira, da NBI – Natural Business Intelligence e docente na pós-graduação de Gestão da Sustentabilidade no IDEFE/ISEG, Marta Santamaria, consultora sénior da Capitals Coalition, e Ricardo Pinheiro, CEO da Lusorecursos Portugal Lithium são os convidados da mesa redonda moderada pelo director do Público, David Pontes.