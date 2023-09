“Governo não tem coragem de regular o mercado e cria medidas sem efeito”

Rita Silva, activista e investigadora, critica a ineficácia do Mais Habitação, pacote que volta esta quinta-feira a ser votado no Parlamento e que, diz, “não vai resolver o problema da habitação”.

Depois do veto de Marcelo Rebelo de Sousa, e no meio de críticas da direita à esquerda e dos representantes de proprietários aos movimentos sociais, o Partido Socialista (PS) vai confirmar, esta quinta-feira, a votação do pacote Mais Habitação no Parlamento. É "uma oportunidade perdida" para melhorar a resposta a uma crise habitacional que tem levado cada vez mais famílias a viver em sobrelotação, em barracas ou em tendas, como denunciam as associações pelo direito à habitação no terreno. Rita Silva, investigadora e activista que fez parte da associação Habita! e que agora integra o movimento Vida Justa, relata isso mesmo: "a habitação tornou-se um grande vector de desigualdade neste país", diz, em entrevista ao PÚBLICO e à Rádio Renascença, criticando a falta de "coragem política" para regular o mercado.