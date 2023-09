Um dos capítulos de As Árvores, o thriller literário de Percival Everett

O autor norte-americano é pela primeira vez publicado em Portugal. Obra finalista do Booker e distinguida com o Bollinger Everyman Wodehouse está nas livrarias esta quinta-feira pela Livros do Brasil.

Money, no Mississípi, parece-se exatamente com o que o nome sugere. Batizada segundo aquela persistente tradição de ironia do Sul e com a concomitante tradição de insciência, o nome torna-se ligeiramente triste, uma marca de constrangida ignorância que poderia muito bem ser assumida pois, há que dizê-lo, não vai desaparecer.