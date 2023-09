O Unabomber, os Mercen4rios e outros filmes para ver esta semana

Theodore John Kaczynski nasceu a 22 de Maio de 1942 em Chicago (EUA). Possuidor de um QI de 167, era considerado um génio, sendo admitido na Universidade de Harvard com uma bolsa de mérito com apenas 16 anos. Aos 25, tinha já completado um doutoramento em Matemática, tornando-se o professor mais jovem a ser contratado pela Universidade da Califórnia-Berkeley.

Contudo, não permaneceu muito tempo no cargo: em 1969, abandonou a civilização e refugiou-se numa pequena cabana situada numa floresta de Lincoln (Montana), onde viveu isolado, sem água corrente ou electricidade, os 25 anos seguintes.

Obcecado com o impacto do crescimento industrial no planeta, dedicou-se ao terrorismo ecológico, enviando a sua primeira carta-bomba, fabricada a partir de pedaços de sucata e de madeira, em 1978. Os seus alvos eram sobretudo faculdades de ciência, companhias aéreas e empresas que Kaczynski culpava pela destruição da natureza.

Nos anos 1990, o Unabomber (nome de código atribuído pelos investigadores) escreveu aos jornais norte-americanos The Washington Post e The New York Times, propondo acabar com a sua actividade bombista a troco da publicação do seu manifesto.

Com o acordo do FBI, os dois jornais divulgaram o documento anónimo, em que ele tentava justificar as suas acções. Nesse manifesto, a que chamou de Industrial Society and Its Future (A Sociedade Industrial e o Seu Futuro), denunciava uma sociedade alienada pelo progresso tecnológico.

Foi esse longo texto que levou, depois de 20 anos foragido, à sua detenção. Em 1998 foi condenado a oito sentenças de prisão perpétua por ter aterrorizado o país e causado a morte a três pessoas e ferimentos a outras 23.

Grande parte da sentença foi cumprida na prisão federal Supermax em Florence, no estado do Colorado, uma unidade de segurança máxima onde cumprem pena alguns dos mais perigosos reclusos dos EUA. Em 2021 o Unabomber acabaria por ser transferido para o hospital-prisão de Butner, na Carolina do Norte, devido a problemas de saúde. No dia 10 de Junho de 2023, foi encontrado morto na sua cela. Tinha 81 anos.

Um drama biográfico com realização, argumento, produção e edição de Tony Stone (Peter and the Farm), que conta com o actor Sharlto Copley a dar vida ao terrorista.

Neste quarto capítulo da saga, os mais emblemáticos mercenários do mundo têm em mãos mais uma missão: impedir que Rahmat, líder de uma poderosa organização terrorista, trafique ogivas nucleares que mudarão drasticamente o conflito entre a Rússia e os EUA.

Para isso, vão juntar-se a novos talentos, cuja força reside essencialmente na capacidade de adaptação a um mundo dominado pela tecnologia. Ao trabalharem em conjunto, vão compreender que, se conseguirem aliar a experiência dos mais velhos ao conhecimento dos mais jovens, se tornarão praticamente imbatíveis.

Com Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren e Randy Couture a assumir as personagens dos episódios anteriores, este filme de acção conta com algumas adições de peso: 50 Cent, Megan Fox, Tony Jaa, Iko Uwais, Jacob Scipio, Levy Tran e Andy García. Desta vez a realização ficou a cargo de Scott Waugh (Need for Speed: O Filme, Homens de Coragem) e o argumento de Kurt Wimmer, Tad Daggerhart e Max Adams.

Realizada por Craig Gillespie, uma comédia que tem por base a história verídica ocorrida em 2021, durante a pandemia de Covid, quando um grupo de investidores usaram a plataforma Reddit para apostarem massivamente nas acções da empresa de videojogos GameStop, causando o caos na bolsa de Wall Street. O movimento organizado por Keith Gill no fórum, sob o nome de DeepFuckingValue (DFV), fez com que as acções da empresa disparassem, transformando, de um dia para o outro, pessoas comuns em milionários.

Com um elenco formado por Paul Dano, Pete Davidson, Vincent D’Onofrio, America Ferrera, Nick Offerman, Anthony Ramos, Sebastian Stan, Shailene Woodley e Seth Rogen, Dumb Money tem argumento de Lauren Schuker Blum e de Rebecca Angelo, que se baseiam no livro The Antisocial Network, da autoria de Ben Mezrich.

Ano de 1971. António (Miguel Nunes), de 28 anos, é incorporado no exército português para servir como médico numa das piores zonas da Guerra Colonial, no Leste de Angola. Longe de Maria José (Margarida Vila-Nova), a mulher amada que se viu obrigado a deixar, ele vai matando as saudades através de longas cartas que durante dois anos lhe escreve.



Através delas, o espectador vai conhecendo o homem solitário por detrás do soldado, as suas angústias, desejos e esperanças. Com o passar do tempo, António apaixona-se por África e toma posições políticas.

Um filme dramático escrito e realizado em 2016 por Ivo M. Ferreira (Águas Mil, Hotel Império), segundo um argumento seu e de Edgar Medina que se inspira em D'Este Viver Aqui Neste Papel Descripto: Cartas da Guerra, uma compilação de cartas que António Lobo Antunes (na altura um jovem alferes destacado para Angola) escreveu à mulher.



Cartas da Guerra esteve presente em vários festivais internacionais, entre eles, o Festival de Cinema de Berlim (Alemanha), o Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Colômbia), Macau Literary Film Festival, Hong Kong IFF, Shanghai International Film Festival (China), Thessaloniki International Film Festival (Grécia), Sydney Film Festival e Brisbane Asia Pacific Film Festival (Austrália).

Dia 22 de Setembro, às 19h, na Cinemateca Portuguesa. Disponível na Filmin.

Depois de ter obtido a notoriedade internacional com​ Chungking Express (1994) e Anjos Caídos (1995), no ano 2000 Wong Kar Wai regressou com este melodrama romântico passado em Hong Kong durante a década de 1960, com um ritmo bastante mais vagaroso que os anteriores. Em tom nostálgico e com uma forte componente fatalista, Kar-wai faz um retrato da sociedade de Hong Kong dessa época, recriando a sua atmosfera de forma romântica e fidedigna.

O fio narrativo segue as vidas de Chow Mo-wan (Tony Leung ), um jornalista, e de Su Li-zhen (Maggie Cheung), uma secretária. Exactamente no mesmo dia, mudam-se para um prédio com os respectivos cônjuges. A constante ausência destes e a descoberta de uma traição fazem com que o jornalista e a secretária se aproximem e fiquem "in the mood for love".

No festival de Cannes de 2000, Tony Leung Chiu Wai ganhou o prémio de melhor actor e Christopher Doyle, Pin Bing Lee e William Chang o grande prémio técnico. Wong Kar Wai ganhou o César de melhor filme estrangeiro de 2001. O filme foi também o grande vencedor do festival de cinema de Hong Kong de 2001.



Dia 27 de Setembro, às 19h30 e 21h30, no Cinema Trindade. Disponível na Filmin.