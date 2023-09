Quinta na TV: Um Verão em Provença, Os Jovens Amantes e o fim de Sex Education

CINEMA

O Meu Verão em Provença

TVCine Top, 18h15

A infância de Marcel Pagnol (1895-1974), o realizador, escritor e dramaturgo francês, em particular o seu primeiro amor de Verão, é focada neste filme de Christophe Barratier. Inspirado nos livros de memórias de infância do autor, indo até 1905, quando Pagnol passou o último Verão antes de entrar no liceu e passou da infância à adolescência. Foi nessa altura que se apaixonou e o que se passou mudou a sua vida. Além de Richard Oiry no papel do artista enquanto jovem, o filme conta com Pierre-François Martin-Laval (PEF) e Armelle Deutsch.

O Bom Pastor

AXN Movies, 21h10

Realizado por Robert De Niro em 2006, este filme conta a história do nascimento de uma das mais famosas e influentes agências de espionagem: a CIA. Edward Wilson (Matt Damon) é um homem que aprecia o sigilo e a discrição, que lhe foram incutidos desde a sua infância. Estudante sedento de conhecimento em Yale, é recrutado em 1939 para aderir à sociedade secreta Skull & Bones. A mente acutilante de Wilson, a sua imaculada reputação e o seu credo sincero nos valores da América fazem dele o principal candidato a uma carreira em espionagem. É então recrutado para trabalhar no OSS, o precursor da CIA, durante a II Guerra Mundial. Esta decisão irá alterar a sua vida, bem como o mapa geopolítico dos nossos dias, à medida que Wilson e os seus companheiros, membros do clube secreto, criam a mais poderosa agência secreta do mundo.

Os Jovens Amantes

TVCine Edition, 22h

Devido a uma situação fortuita, o caminho de Shauna (Fanny Ardant) volta a cruzar-se com o de Pierre (Melvil Poupaud), que há 15 anos foi médico da filha dela. Hoje, ela tem 70 anos e ele 45; ela é viúva e reformada, ele atravessa um momento difícil no casamento. A atracção entre eles é tão óbvia que depressa inventam motivos para novos encontros. Mas esta paixão vai esbarrar com a incompreensão e o preconceito dos outros, que teimam em ver apenas as diferenças entre eles e não o grande amor que os une. Com argumento de Sólveig Anspach, Agnès de Sacy e Carine Tardieu, em colaboração com Raphaële Moussafir, este drama romântico é realizado por Carine Tardieu (Só Para Ter a Certeza, Dentes de Leão).

SÉRIES

Sex Education

Netflix, streaming

Estreia. Esta é a quarta e derradeira temporada da badalada série britânica criada por Laurie Nunn que trouxe ao mundo do streaming as histórias cómicas e dramáticas da descoberta da sexualidade dos alunos de uma escola secundária inglesa. Nesta época, a nomes como Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Emma Mackey e Connor Swindells juntam-se também Dan Levy, Thaddea Graham, Jodie Turner-Smith, Eshaan Akbar ou Lisa McGrillis. Os oito episódios finais da série ficam todos disponíveis agora, de uma só assentada, para se dizer adeus à Moordale Secondary School.

DOCUMENTÁRIOS

Segunda Guerra Mundial Vista de Cima

National Geographic, 23h

Estreia. Arranca a segunda temporada da série documental que mostra, como o nome indica, a perspectiva aérea da Segunda Grande Guerra, com recurso a testemunhos de especialistas, modelos, imagens da época e dos dias de hoje. No episódio de estreia, o foco são combates aéreos no sul de Inglaterra em 1940, quando os pilotos da RAF, a Força Aérea Real, tentavam manter os bombardeiros alemães longe da ilha.

Correspondência: Cocteau e Picasso

RTP2, 22h52

Em 2021, a jornalista francesa Dorothée Lachaud assinou este documentário de 52 minutos que versa sobre a correspondência trocada entre o realizador e escritor francês Jean Cocteau (1889-1963) e o artista espanhol Pablo Picasso (1881-1973). São cartas que foram enviadas ao longo de quase 50 anos, entre 1916, quando os dois se conheceram, e a morte de Cocteau. Vão, ao longo deste diálogo de décadas, falando de tudo o que se passava no mundo e na arte de ambos.

DESPORTO

Liga Europa: SK Sturm Graz x Sporting

SIC, 19h55

Directo. A partir da Merkur Arena, em Graz, Áustria, o Sporting vai defrontar a equipa local, a segunda melhor da Bundesliga austríaca, na Liga Europa. É a primeira vez que as duas equipas jogam uma contra a outra.