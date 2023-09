Habitação, ambiente e saúde – como prevenir pode mudar o futuro

Se Portugal já tivesse um índice de justiça intergeracional há vários anos, como chegou a ter um Budget Watch feito também pelo Institute of Public Policy, a explosão da crise da habitação “não seria uma surpresa” e ter-se-iam tomado medidas de políticas públicas para lidar com ela, admite-se no novo estudo. O mau desempenho nesta área deve-se à crescente inacessibilidade a ter casa própria (subida de juros e de rendas, fim de apoios como o crédito jovem bonificado, rendimento que não acompanha subida do custo das casas), quer à crescente perda de autonomia (em 2020, mais de metade dos jovens entre os 25 e os 34 anos ainda vivia em casa dos pais). A que se somou, desde 2006, a “falta de continuidade” das políticas públicas por diferentes governos e o aumento da liberalização o mercado da habitação.

