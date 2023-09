Bill Emmott: “O maior desafio que a Europa enfrenta chama-se Trump na Casa Branca”

As democracias liberais têm uma enorme capacidade de adaptação, diz Bill Emmott, antigo editor-chefe da The Economist, para quem a Ucrânia pode vencer a guerra com a Rússia em seis meses.

Bill Emmott foi editor-chefe da revista britânica The Economist entre 1993 e 2006 e, desde então, é autor de uma obra vasta sobre a ordem internacional, mas também sobre o Japão, onde foi correspondente, e sobre Itália. Vem a Lisboa, a convite dos organizadores das “Novas Conferências do Casino”, para falar nesta quinta-feira, na Gulbenkian, sobre a (des)globalização nos nossos dias. Declara-se a si próprio um “exilado do ‘Brexit’ na Irlanda”. Não acredita no fim da globalização, apenas na sua mudança de forma.