Debater as melhores práticas para um futuro mais sustentável e circular

Acontece já no próximo dia 26 de Setembro, no Auditório da EDP, das 14h00 às 18h30. Com o tema “Energia e economia circular”, a Conferência da Associação Smart Waste Portugal (ASWP) irá reunir líderes empresariais e políticos, jovens profissionais e figuras relevantes que, juntos, irão discutir os principais desafios e oportunidades da economia circular e o seu papel no sector energético.

“A ASWP convidou um conjunto de especialistas deste sector e opinion makers para debater estes temas que nos preocupam nesta fase que vivemos da nossa vida comum, da crise das matérias-primas, da crise energética e, em que queremos saber por que razão ainda não estamos a utilizar eficientemente o resíduo como um recurso, ou seja, o resíduo como uma matéria-prima secundária por forma a não termos de continuar a explorar matérias-primas virgens”, explica Aires Pereira, presidente da Direcção da ASWP.

Visivelmente satisfeito pela confirmação da presença de Duarte Cordeiro, ministro do Ambiente e da Acção Climática, na sessão de abertura, considera que a ASWP tem vindo a ser parceira em diversas matérias de discussão para o futuro “numa importante ligação à tutela”. Com cerca de 150 associados, entre empresas, indústria, municípios e universidades, esta associação, criada em 2015, tem como propósito “potenciar o resíduo como um recurso”.

Aires Pereira defende que a associação tem pautado as suas actividades em prol de um “futuro mais sustentável com recurso a menos matérias-primas virgens, cada vez mais caras, mais distantes e mais escassas e que possa facilitar uma cadeia de valor e uma partilha de conhecimento para estas boas práticas”. Em resumo, o que se pretende é alcançar um futuro mais sustentável e circular.

A conferência conta com dois keynote speakers, Maria Isabel Soares, professora emérita da Universidade do Porto, e Jorge Vasconcelos, presidente da New Energy Solutions (NEWES), duas pessoas com “bastante experiência no que diz respeito à transição energética” e que irão abordar a crise das matérias-primas e a crise energética.

Segue-se o primeiro painel dedicado à “Economia Circular como estratégia de descarbonização da indústria”. Estarão presentes nesta mesa-redonda, representantes de empresas, como a Brisa, a EDP Geração, a Secil, a Vidrala e a Vista Alegre Atlantis “para darem conhecimento daquilo que têm desenvolvido nestas áreas ao nível das boas práticas”, revela Aires Pereira.

O segundo painel será dedicado ao tema: “O resíduo como recurso para a produção de energia” e contará com oradores da Prio Bio, do Grupo Greenvolt, da Lipor, da Floene e da Veolia Portugal.

A inquietude dos mais novos

“Queremos continuar a manter o tema na ordem do dia, de uma forma profissional e mais científica, menos empolgada, com menos ruído”, afirma o presidente da Direcção. Nos cerca de 200 participantes esperados, destacam-se os Smart Waste Young Professionals que, a título de voluntariado, participam nesta organização. “Damos sempre muita relevância a estes jovens que têm desenvolvido um trabalho exemplar até para despertar as consciências para aquilo que são hoje as movimentações à volta destes temas. Menos contestação, mas mais participação profissional”, defende.

Os mais novos têm a vontade de quem está a chegar, o conhecimento que resulta da sua formação e a sensibilidade para o futuro. “São eles que nos alertam para algumas questões que, por vezes, temos como dado adquirido. A participação dos mais jovens nesta conferência é algo que nos motiva, são sempre um ganho de causa para estas questões da economia circular pois é preciso desinquietar as pessoas para o surgimento de inovação, novos conhecimentos e alertas fundamentais para um futuro mais sustentável.”

O presidente da Direcção endereça “um convite humilde” a todos os que quiserem juntar-se a esta tarde de debate. “Temos um património de conhecimento acumulado fruto do trabalho desenvolvido ao longo dos anos, mas há sempre quem tenha algo para acrescentar. Serão todos muito bem recebidos.” De esta partilha podem resultar novas oportunidades e projectos. “Existe a consciência de que a deposição de resíduos em aterro está em cerca de 58% neste País e que a meta é de 10%, o que nos permite perceber que existe muita matéria-prima que pode ser reutilizada para voltar a entrar na economia.” O potencial energético desta reentrada na economia é algo defendido pela ASWP e que será reforçado nesta conferência.

Este é um campo “verdadeiramente inesgotável” e, cada um, à sua medida e à sua escala, pode dar o seu contributo. “Todos percebemos que é muito difícil a cada um de nós arranjar uma solução para o seu resíduo, mas, colectivamente, o resíduo de uns é, muitas vezes, a matéria-prima de outros”, remata.

O programa da conferência e o formulário de inscrição estão disponíveis em: https://smartwasteportugal.com/conferencia2023