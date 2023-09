Retoma do crédito permite à China manter taxas de juro estáveis

Dados económicos mais favoráveis em combinação com uma descida do valor do iuan nos mercados internacionais permitiram que, esta quarta-feira, o banco central chinês não sentisse a necessidade de voltar a lançar mais estímulos à economia, mantendo as suas taxas de juro de referência estáveis.

Nos últimos meses, o forte abrandamento da economia chinesa - com a generalidade das previsões a apontarem para taxas de crescimento próximas ou mesmo inferiores a 5% para este ano - e os sinais de que o mercado imobiliário do país pode estar em risco sério de assistir a uma quebra de preços abrupta fizeram soar os alarmes em Pequim. Governo e banco central começaram a lançar medidas de estímulo que pudessem limitar os danos, não só com o anúncio de apoios orçamentais extraordinários, como com o recuo em algumas medidas de contenção no acesso ao crédito que tinham sido tomadas recentemente.

No mês de Agosto, o banco central tinha reduzido a sua taxa de juro a um ano, que é a principal referência para a concessão de novos créditos na China, para 3,45%, numa tentativa de reanimar a concessão de empréstimos na economia e, assim, estimular o mercado imobiliário e o investimento empresarial. E já na semana passada, voltou a baixar o nível de reservas exigido aos bancos pela segunda vez este ano, noutra medida destinada a dinamizar os fluxos de crédito na economia.

No entanto, esta quarta-feira, a autoridade monetária da maior economia asiática optou por uma estabilização das taxas de juro. Fê-lo depois de, ao longo das duas últimas semanas, vários indicadores terem trazido algum conforto às autoridades relativamente ao rumo da actividade na China.

A economia chinesa parece estar a responder aos estímulos das autoridades, já que para além de terem surgido sinais mais positivos no consumo, no investimento e nos preços (afastando um pouco a ameaça de deflação), o volume de crédito concedido recuperou de forma significativa durante o mês de Agosto, de acordo com os dados publicados já no decorrer desta semana.

Para além disso, a recente depreciação da divisa chinesa face ao dólar retira ainda mais urgência à necessidade das autoridades estimularem a economia. Com um iuan mais fraco, as empresas chinesas voltam a ganhar competitividade face às suas rivais internacionais, algo que é decisivo numa economia em que o peso das exportações é muito significativo.

Ainda assim, apesar destes sinais de maior optimismo vindos de Pequim, o abrandamento da economia chinesa continua a ser uma das principais condicionantes à evolução da economia mundial e, em particular, à economia asiática. Esta quarta-feira, o Banco de Desenvolvimento Asiático reviu em baixa, de 4,8% para 4,7% a sua previsão de crescimento para a região no decorrer deste ano, dando como principais motivos “as taxas de juro elevadas a nível mundial” e “a fragilidade do sector imobiliário na China”.

Depois da decisão do banco central chinês, será a vez esta quarta-feira ao fim da tarde de a Reserva Federal tomar a sua decisão relativamente ao nível das suas taxas de juro. Depois de na última reunião ter optado por realizar uma pausa no processo de endurecimento da política monetária iniciado em Março do ano passado, as opiniões dividem-se neste momento em relação ao que é que a entidade liderada por Jerome Powell irá agora fazer. A maior parte dos analistas, contudo, está a apontar para que a Fed opte por manter as taxas de juro estáveis, na expectativa de que o seu nível já elevado seja o suficiente para continuar a trazer a taxa de inflação para baixo sem provocar uma recessão na economia.