Uruguai assustou a Itália - e Portugal

Ao fim de 40 minutos, o cenário não era favorável para a Itália e, de forma indirecta, para Portugal. Em Nice, no Campeonato do Mundo de râguebi, o Uruguai fez uma excelente primeira parte, período onde conseguiu uma vantagem de dez pontos (17-7).

No entanto, os sul-americanos não seguraram uma vitória que os colocava perto da qualificação directa para o próximo Mundial – lugar assegurado pelos três primeiros de cada grupo – e colocaria os italianos como rivais de Portugal na qualificação europeia. No final, com a vitória por 38-17, a Itália soma a segunda vitória em dois jogos no Grupo A.

A primeira parte foi dominada pelo Uruguai, que beneficiando muito da indisciplina italiana – dois cartões amarelos – marcou dois ensaios e conseguiu chegar ao intervalo a ganhar por 17-7.

No segundo tempo, tudo mudou. Com outra atitude, a “squadra azzurra” pegou no jogo e, em apenas 22 minutos, acabou com a resistência dos “los teros”: com quatro ensaios, os italianos deram a volta e passaram a vencer, por 35-17.

Com esta vitória, a Itália cumpre o objectivo de derrotar os dois adversários mais acessíveis no Grupo A – Namíbia e Uruguai – e vai defrontar a França e a Nova Zelândia com a tranquilidade de já ter o terceiro lugar e o apuramento para o Mundial 2027 praticamente garantido.