Quarta na TV: Refrigerantes, canções de amor, Incorrecto e Afirmativo e Herman José

Há ainda Apresentação, FBI: Most Wanted, The Super Models e Grande Entrevista com Betty Faria.

CINEMA

Refrigerantes e Canções de Amor

Cinemundo, 21h

Lucas Mateus sente-se um completo fracasso quando se compara com Pedro Capelo, o seu ex-colega de banda, que investiu numa carreira a solo e se transformou no mais popular cantor do momento. Quando Carla, a sua namorada e agente, o troca por Pedro, ele sente que atingiu o limite e deixa-se afundar numa depressão. Mas a esperança renasce quando conhece uma rapariga invulgar que trabalha como mascote de uma empresa de refrigerantes. Seguindo os conselhos de um Jorge Palma imaginário, ele vai fazer um esforço para recuperar a sua vida, curando as feridas à medida que vai largando as amarguras do passado. Realizado por Luís Galvão Teles a partir de um guião de Nuno Markl, tem Ivo Canelas, Victoria Guerra, João Tempera, Lúcia Moniz, Jorge Palma, Sérgio Godinho, Ruy de Carvalho, Gregório Duvivier, Marco Delgado e André Nunes.



Incorrecto e Afirmativo

Hollywood, 21h30

Jody Hill, co-criador de Eastbound & Down e Vice Principals, além de realizador e actor de The Righteous Gemstones, assinou em 2009 esta comédia muito negra sobre um aspirante a polícia que é guarda num centro comercial. Com a influência de Martin Scorsese, especialmente de filmes sobre personagens mentalmente instáveis como Taxi Driver ou O Rei da Comédia, muito à flor da pele, este filme é encabeçado por Seth Rogen e Anna Faris. Conta ainda com prestações de Michael Peña, Ray Liotta, Jesse Plemons e Aziz Ansari.



Apresentação

TVCine Edition, 0h55

Um filme sobre três momentos da vida de Youngho: quando vai ter com o pai, um acupuncturista, enquanto ele se ocupa de um paciente; quando decide surpreender a namorada em Berlim, onde ela estuda design de moda; e quando se encontra com a mãe, que traz consigo um amigo, num restaurante à beira-mar. Em cada desses instantes, Youngho antecipa uma longa conversa. Um drama de 2021 totalmente filmado a preto e branco, escrito e realizado pelo sul-coreano Hong Sang-soo, que, tal como o seu A Mulher Que Fugiu, recebeu o Urso de Prata em Berlim para melhor argumento. No elenco, Shin Seokho, Park Miso, Kim Youngho, Ye Jiwon ou Seo Younghwa.

SÉRIES

FBI: Most Wanted

Fox, 22h15

Estreia. A quarta e mais recente temporada deste spin-off do original FBI criado por René Balcer chega cá com exactamente um ano de atraso em relação à estreia original nos Estados Unidos. No primeiro episódio, Sheryll Barnes (Roxy Sternberg), agente especial, volta da licença de maternidade, enquanto a equipa investiga a morte de uma família num quarto de motel na Geórgia. O canal transmite também o segundo episódio, que introduz um novo membro da equipa, Ray Cannon (Edwin Hodge).

TALK SHOW

Cá Por Casa com Herman José

RTP1, 22h33

Estreia. O talk show que mistura, de uma forma que se quer caseira, conversa, humor e música de Herman José está de volta para a décima temporada depois de ter parado durante o Verão. Neste episódio de arranque, os convidados são Nuno Rogeiro, o comentador que era mencionado no célebre sketch do “eu é mais bolos” do humorista, os cantores Cristina Branco e Buba Espinho, e o chef Joachim Koerper.

DOCUMENTÁRIO

The Super Models

Apple TV+, streaming

Estreia. Esta série documental dividida em quatro partes e assinada pelo oscarizado Roger Ross Williams e por Larissa Bills, foca-se em supermodelos. Mais propriamente, em quatro delas, das maiores que alguma vez existiram: Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista e Christy Turlington.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista - Betty Faria

RTP3, 23h

Betty Faria, que comemorou o seu 80.º aniversário, é uma das actrizes mais lendárias do Brasil. Na viragem dos anos 1980 para os 1990, foi a Tieta do Agreste em Tieta, a novela de enorme sucesso baseada no livro de Jorge Amado, uma personagem que, disse em 2021, ao PÚBLICO, ainda era “actualíssima”, sendo “uma personagem moderna”. Participou em Codex 632, a nova série baseada no livro de José Rodrigues dos Santos, mote para esta entrevista de Vítor Gonçalves.