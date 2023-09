Sujo, Difícil, Perigoso. A esperança do outro lado

“Teoricamente, você devia estar morto”, diz o médico a Ahmad. Ahmad é um refugiado sírio no Líbano, e transporta no corpo as marcas da guerra civil a que fugiu: uma quantidade enorme de metal, consequência dos estilhaços de uma explosão. O corpo vai expelindo o metal através da pele, o braço dele vai ficando cada vez mais negro ao longo do filme, Ahmad vai ficando cada vez mais um homem de metal, como se fosse um super-herói, ou como se fosse o protagonista do derradeiro filme de Allan Dwan, O Mais Perigoso Homem Vivo, que também tinha um homem com as entranhas a “metalizarem-se” em consequência de uma explosão radioactiva.

