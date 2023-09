Alenquer recebe preparação para o Mundial de Escanções agendado para 2026 em Portugal

Alenquer, concelho com mais de 8.000 hectares de vinha plantada e uma das Denominações de Origem da região vitivinícola de Lisboa, receberá em Março o concurso Escanção Selecção Europa, anunciou esta segunda-feira a autarquia local.

O evento "servirá também de preparação para o Mundial de Escanções, agendado para 2026, que terá Portugal como organizador, palco ideal para afirmar ainda mais o nome do país como exportador de qualidade e destino turístico vínico", sublinha o Município, na nota de imprensa que enviou às redaçcões. A notícia foi inicialmente avançada pelo autarca Pedro Folgado durante o festival vínico Alma do Vinho, que decorreu no fim-de-semana.

O mundial, evento muito aguardado pelos profissionais do sector, será organizado pela Associação dos Escanções de Portugal em conjunto com a Association de la Sommellerie Internationale — que é presidida pelo belga William Wouters, sommelier, oriundo de uma família de "restaurateurs” de Antuérpia e produtor de vinhos na Bairrada com a esposa, Filipa Pato.

“Vamos aqui ter uma finalíssima que reúne os candidatos apurados no Concurso Nacional de Escanções que vêm a esta etapa. Este concurso é pensado para ter o melhor candidato nos concursos internacionais e estamos a falar de 68 países neste momento. Queremos, como país produtor, ser bem representados lá fora, tendo excelentes embaixadores do vinho português", detalhou, durante o Alma do Vinho, o presidente da direcção da Associação dos Escanções de Portugal, Tiago Paula.