O debate sobre justiça fiscal que não ficará por fazer

Depois de o PCP, em julho passado, ter colocado à discussão um projeto de lei sobre política fiscal, o PSD veio correr atrás do prejuízo para pôr na agenda as suas propostas. Poderia o país ter agora ganho a oportunidade de discutir política fiscal de forma séria, olhando para a forma como a receita fiscal está distribuída, sem ignorar as diferentes funções dos impostos: redistribuição da riqueza, financiamento das funções sociais do Estado, incentivos ou desincentivos comportamentais.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt