“Mãe, dizem que há uma foto minha nua por aí.” Menores espanholas denunciam esquema com IA

Mais de 20 menores da Extremadura espanhola denunciaram um esquema de partilha de fotos de crianças e jovens supostamente despidas, que circulam por telemóvel e que terão sido fabricadas através de inteligência artificial. A Polícia Judiciária de Almendralejo, a localidade no concelho de Badajoz onde se registou a maioria das situações reportadas, já está a investigar. O caso foi divulgado nesta segunda-feira na imprensa espanhola, com o El País a citar algumas das jovens que não se quiseram identificar.

“Mãe, dizem que há uma foto minha nua por aí. Que fizeram isso através de uma aplicação de inteligência artificial. Tenho medo.” Isabel (nome fictício) é uma das adolescentes de 14 anos que ficaram a saber, no recreio da escola, que circulavam fotos suas, sem roupa, na Internet. "Vi uma foto tua nua", disse-lhe um colega, de acordo com o artigo do El País. Isabel rumou a casa para contar à mãe. Não foi a única. Outras colegas denunciaram a situação assustadora que marcou o primeiro dia de aulas na escola secundária de Almendralejo.

Seguiram-se momentos de incredulidade. As mães falaram entre si, criaram grupos de WhatsApp e rapidamente perceberam que havia mais de 20 meninas afectadas. "Em Almendralejo", noticia o El País, "existem cinco centros educativos para o ensino secundário​ e em pelo menos quatro foram divulgadas imagens de estudantes nuas, modificadas por inteligência artificial.​"

A queixa na esquadra da PSP foi o próximo passo, razão pela qual o caso já está a ser investigado pela Polícia Judiciária local que, na realidade, já conseguiu identificar alguns dos alegados autores das montagens fotográficas, de acordo com informações prestadas aos jornalistas pelo delegado do Governo na Extremadura, Francisco Mendoza. O caso está nas mãos do Ministério Público.

De acordo com o relato de uma mãe citada pelo diário espanhol, o esquema passava por tentar sacar dinheiro às jovens que apareciam nas fotomontagens. Era um rapaz (através de um perfil falso) que fazia o pedido de dinheiro. Caso não fosse atendido, seguia-se uma ameaça e uma foto da adolescente nua era enviada, para assustar.

Míriam Al Adib, de 46 anos, é ginecologista em Almendralejo e tem quatro filhas entre os 12 e os 17 anos. Uma delas foi contactada no âmbito deste esquema, o que a levou a publicar um vídeo a denunciar a situação, na sua conta de Instagram, para evitar que outras meninas passassem pelo mesmo. O vídeo já tem mais de 70 mil visualizações. “Se eu não conhecesse o corpo da minha filha", assumiu, "diria que esta foto é real, parece real.”