Encontrados destroços de F-35 desaparecido no domingo

Hipótese mais provável é uma avaria no sistema electrónico do aparelho de localização do avião, que se despenhou depois de o piloto se ter ejectado.

Os destroços do caça F-35 que foi dado como desaparecido no domingo no estado norte-americano da Carolina do Sul foram encontrados na noite de segunda-feira a uma centena de quilómetros da base aérea de Charleston.

O aparelho — um modelo furtivo, desenvolvido para iludir os radares inimigos — desapareceu dos radares norte-americanos na tarde de domingo, depois de o piloto se ter ejectado.

Num comunicado, o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos (os marines) avançou que os destroços do caça foram encontrados "a duas horas da base de Charleston, numa direcção nordeste".

"O acidente está a ser investigado e neste momento não podemos revelar informações adicionais para preservarmos a integridade do processo de investigação", lê-se no comunicado.

Segundo um porta-voz da base aérea de Charleston, Jeremy Huggins, o transponder do F-35 (um aparelho que permite conhecer a localização do avião em tempo real) "deixou de responder por um motivo que ainda não foi possível determinar".

Ouvido pelo site do canal BBC, um especialista da empresa de consultoria militar Teal Group, Jeremiah Gertler, disse que o cenário mais provável é uma avaria no sistema electrónico do transponder, "o que impediu a localização do aparelho".

Gertler disse também que é "extremamente improvável" que o F-35 se tenha mantido em voo depois de o piloto se ter ejectado, já que a capota é arrancada no momento da ejecção, o que provoca "uma alteração na aerodinâmica".

A perda de contacto com o transponder do caça explicaria o alerta emitido pelos marines no domingo, no sentido de apelar ao público que ajudasse a determinar a localização do caça.

Esse aviso foi alvo de chacota e de críticas nas redes sociais, com pelo menos uma congressista da Carolina do Sul — Nancy Mae, do Partido Republicano — a partilhar a sua indignação no X (o antigo Twitter).

"Como é que se perde um F-35? Como é que não existe um aparelho de localização e estamos a pedir ao público que encontre um caça e o devolva?", questionou a congressista.

O Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA adiantou que o acidente de domingo é o terceiro, nas últimas seis semanas, de "classe A" — a designação para um acidente que envolva danos superiores a dois milhões de dólares (1,8 milhões de euros), a completa destruição do avião, ou a morte ou incapacidade permanente da tripulação.